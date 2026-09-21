Estos lugares de Honduras no tendrán energía este martes 22 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este martes 21 de septiembre del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
De acuerdo a el ente estatal los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Las autoridades recomendaron a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
De acuerdo al comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Para el departamento de Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula, el servicio de electricidad se verá afectado en la Residencial Potosí en los horarios que aparecen en la imagen.
Así mismo se verán afectados la aldea El Zapotal, caserío La Delicias y caserío El Pedregal; en el horario que aparece en la imagen.
Para el municipio de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, estos son los sectores que serán afectados con la interrupción eléctrica con un horario de 8:30 am a 2:30 pm.
Finalizando con el departamento de Cortés, estos son los sectores que estarán sin energía en el municipio de Omoa con un horario de 8:45 am a 2:45 pm.
Para el departamento de Francisco Morazán, eston son los municipios que estarán sin fluído eléctrico en un horario de 8:00 am a 9:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.
Para el municipio de Santa Ana, estas son las zonas que estarán sin fluído eléctrico en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
Para el Distrito Central estos son los barrios y colonia que no tendrán energía eléctrica en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
Para San Buenaventura estas son las zonas que no contarán con el servicio de eléctricidad en un horario de 8:00 am a 9:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm.
Finalmente en el municipio de Olancho, departamento de Olancho estos son los barrios y colonias sin energía eléctrica en un horario de 8:20 am a 4:20 pm.