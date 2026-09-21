Revelan el verdadero lugar de Clara dentro de la familia de Piqué: Sorprende detalle

El episodio más reciente que vuelve a poner el tema sobre la mesa es la asistencia de Clara Chía al funeral de Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué. La joven acompañó al exfutbolista durante la despedida de su familiar en un momento especialmente íntimo para la familia. Su presencia adquirió relevancia precisamente por tratarse de un acto de carácter privado y familiar, alejado de los compromisos públicos o profesionales a los que la pareja suele acudir.