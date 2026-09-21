Revelan el verdadero lugar de Clara dentro de la familia de Piqué: Sorprende detalle

Una nueva información sobre Clara Chía ha generado interés alrededor de su relación con la familia de Gerard Piqué.
Gerard Piqué atraviesa un difícil momento personal tras fallecimiento de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, quien murió a los 102 años en su residencia de Sant Guim de Freixenet, en Lérida.
El exfutbolista del FC Barcelona mantenía una estrecha relación con su abuela, a quien llamaba cariñosamente “Iaia Lina”. Durante años, ella fue una figura importante en su vida y siguió de cerca su trayectoria deportiva, celebrando sus éxitos tanto con el conjunto azulgrana como con la selección española.
Aunque Piqué no estuvo presente en el velatorio realizado horas después del fallecimiento, posteriormente reapareció para asistir a la misa funeral y darle el último adiós a su abuela. La ceremonia se celebró en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet y tuvo un carácter íntimo, con la presencia de familiares y personas cercanas.
Sin embargo, más allá de su presencia, la asistencia de Clara Chía volvió a poner sobre la mesa el lugar que ocupa actualmente dentro del entorno familiar de Piqué. Según información publicada por Vanitatis, la joven habría dejado atrás la imagen de ser únicamente la pareja del exfutbolista para convertirse en una persona cercana a varios integrantes de la familia.
El medio español señala que, después de cuatro años de relación con Piqué, Clara ha construido vínculos con el círculo más íntimo del exjugador. Sus viajes, reuniones familiares y diferentes momentos compartidos durante estos años habrían fortalecido esa cercanía.
“Su presencia cobra especial significado porque no se trataba de un compromiso público ni de uno de los actos profesionales a los que la pareja acude ocasionalmente, sino de una despedida perteneciente a la esfera más íntima de los Piqué”, señaló Vanitatis al referirse a la presencia de Clara Chía en el funeral.
De esta manera, su asistencia a la despedida de Lina Rovira vuelve a reflejar la cercanía que ha desarrollado con la familia Piqué Bernabéu. En un momento marcado por la tristeza y la intimidad, Clara acompañó a Gerard y permaneció junto a él durante la despedida de una de las personas importantes de su vida.
Durante los últimos años, la relación de Clara Chía con la familia de Gerard Piqué ha estado rodeada de numerosas versiones. En diferentes momentos, medios de comunicación españoles han publicado informaciones que apuntaban a una supuesta falta de cercanía entre la joven y algunos integrantes del entorno familiar del exfutbolista.
Desde que Gerard Piqué y Clara Chía hicieron pública su relación, la pareja se convirtió en uno de los focos principales de la prensa del corazón. El romance comenzó poco después de la separación del exjugador y Shakira, por lo que cada aparición pública, reunión familiar o detalle relacionado con su entorno generaba interés.
Durante un tiempo, incluso se llegó a especular con que la relación entre Clara y algunos familiares del exdefensor del FC Barcelona no era especialmente cercana. Algunas publicaciones señalaban que la joven habría tenido que atravesar un proceso para ganarse la confianza del entorno de Piqué, mientras que otras versiones apuntaban a supuestas diferencias y cierta distancia en determinados momentos.
Con el paso del tiempo, la situación parece haber adquirido otra dimensión. La presencia de Clara Chía en diferentes encuentros privados junto a familiares de Piqué comenzó a mostrar una imagen distinta a la que se había instalado durante los primeros años de la relación
Viajes, celebraciones, reuniones y otros momentos alejados de los focos fueron alimentando la percepción de que la joven habría conseguido construir vínculos más estrechos con el entorno del exfutbolista.
El episodio más reciente que vuelve a poner el tema sobre la mesa es la asistencia de Clara Chía al funeral de Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué. La joven acompañó al exfutbolista durante la despedida de su familiar en un momento especialmente íntimo para la familia. Su presencia adquirió relevancia precisamente por tratarse de un acto de carácter privado y familiar, alejado de los compromisos públicos o profesionales a los que la pareja suele acudir.
Según lo publicado por Vanitatis, la situación actual sería diferente a la imagen que algunas informaciones habían proyectado tiempo atrás. El medio destaca que Clara habría dejado de ocupar únicamente el papel de pareja sentimental de Piqué para convertirse progresivamente en una persona integrada en diferentes espacios de su entorno familiar.
La historia, por tanto, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lo que en determinados momentos fue presentado como una relación marcada por la distancia y las dudas sobre la aceptación familiar, ahora vuelve a ser noticia por las señales de cercanía que Clara ha mostrado junto al círculo más íntimo de Gerard Piqué.