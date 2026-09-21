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Revelado: Sale a la luz lo que dijo el VAR en polémicas del Atlético-Real Madrid

La Federación compartió lo que hablaron en el VAR en las polémicas del derbi entre Atlético vs Real Madrid.

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El derbi entre el Atlético y Real Madrid tuvo de todo, pero fueron las polémicas arbitrales las que acapararon los reflectores.
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El Real Madrid señaló las dos expulsiones que esperaban del cuadro colchonero. La primera una entrada de Cuti Romero, que terminó en revisión en el VAR y con solo la amarilla al argentino.
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Posteriormente, también señalaron la falta del surcoreano Kang-In Lee contra Fede Valverde. El uruguayo terminó lesionado, pero el VAR no revisó la acción.
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Después en conferencia de prensa Mourinho se destapó y lanzó con todo por lo sucedido en el derbi. Con papel en mano y las dos imágenes de las polémicas acciones evidenciando lo sucedido.
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“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -mustró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", expuso Mourinho en conferencia de prensa.
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“Quien tiene que estar feliz es la gente del Atlético y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) por su designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Primero, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro, cuando según me dicen esto es 24 horas antes. Después, se mete a un árbitro de 41 años -Miguel Ángel Ortiz-, sin internacionalidades, que no será porque es un gran árbitro. Después, el pobre no ha podido con la presión. Que es una presión de los años 80, se ve muy poco en los días de hoy”, continuó.
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Después de las picantes declaraciones, se dieron a conocer los audios del VAR y lo que dijeron los árbitros en las polémicas acciones.
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En primer lugar, Miguel Ángel Ortiz, árbitro del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano, revisó este domingo la entrada de Cristian ‘Cuti’ Romero a Jude Bellingham por “confusión de identidad”, no por si era tarjeta roja.
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Asimismo, expulsó a Dean Huijsen porque “no hay disputa del balón” y Thibaut Courtois “no está a distancia de llegar”.
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Así lo reflejan los audios del VAR del derbi de este domingo, publicados en las redes sociales por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga.
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En la tarjeta amarilla a ‘Cuti’ Romero, reclamada por el Real Madrid como roja, Daniel Jesús Trujillo, árbitro del VAR, avisa a Miguel Ángel Ortiz, que ya había amonestado a Bellingham en ese choque: “Te recomiendo una revisión para que valores un potencial error... Una confusión de identidad”.
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“Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid. Y el jugador el Madrid es el que toca balón”, añade el árbitro del VAR.
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“Ok. Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid”, concluye el árbitro del campo sobre la acción en el minuto 39.
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En la segunda jugada que intervino el VAR, en el minuto 51, tras sancionar con penalti y tarjeta amarilla el agarrón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone, Daniel Jesús Trujillo transmite a Miguel Ángel Ortiz: “Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por ‘dogso’, por sujetar al adversario sin disputa”.
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“Estoy delante de la pantalla ya”, le dice Ortiz. “Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol”, añade el árbitro desde el VAR.
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“Vale ¿Me puedes dar una amplia por favor, que quiero ver dónde esté el portero? Yo ahí he interpretado que puede llegar el portero. Controla... Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti”, concluyó Ortiz Arias, que expulsa a Huijsen.
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El Atlético de Madrid se quedó con el derbi ante Real Madrid (2-1) y le propinó su segunda derrota en lo que va de la Liga Española.
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