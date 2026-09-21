Revelado: Sale a la luz lo que dijo el VAR en polémicas del Atlético-Real Madrid

“Quien tiene que estar feliz es la gente del Atlético y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) por su designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Primero, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro, cuando según me dicen esto es 24 horas antes. Después, se mete a un árbitro de 41 años -Miguel Ángel Ortiz-, sin internacionalidades, que no será porque es un gran árbitro. Después, el pobre no ha podido con la presión. Que es una presión de los años 80, se ve muy poco en los días de hoy”, continuó.