"En este país no hay empleo": hondureños salen en caravana rumbo a Estados Unidos

Tras conocerse la noticia de la nueva caravana, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió el sigueinte mensaje: "Las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será deportado".