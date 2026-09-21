"En este país no hay empleo": hondureños salen en caravana rumbo a Estados Unidos

Un grupo de al menos 200 hondureños salieron la tarde del domingo en caravana con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
El grupo se reunió en la Terminal de Buses de San Pedro Sula y luego partió a eso de las 6:00 de la tarde hacia la frontera con Guatemala, en el sector de Corinto.
Los hondureños manifestaron que las pocas oportunidades de empleo los obligan a abandonar el país de esa forma.
En el nutrido grupo de migrantes se vio a hombres, mujeres y hasta menores de edad cargando sus mochilas con la esperanza de alcanzar el ansiado sueño americano.
Pese a las duras políticas migratorias que ejerce el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, los hondureños no pierden la fe de que pueden ingresar al país norteamericano.
"Ya no se soporta la vida aquí", expresó un joven de 18 años que decidió sumarse a la caravana migrante rumbo a EEUU.
El compatriota añadió que en el país son escasas las oportunidades para encontrar trabajo y estudiar.
Otro jovencito de 18 años mencionó que en Honduras no hay oportunidades "de salir adelante".
"Estuve en Tegucigalpa y luego me vine para San Pedro Sula, pero no pude encontrar trabajo", relató en entrevista con TN5.
"En este país no se hace nada, la verdad, más con el presidente que está ahorita", dijo con voz entrecortada el jovencito.
Las autoridades gubernamentales aún no se pronuncian en relación con esta nueva caravana de migrantes que partió desde San Pedro Sula.
Tras conocerse la noticia de la nueva caravana, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió el sigueinte mensaje: "Las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será deportado".
Las caravanas migrantes de hondureños acapararon la atención en octubre de 2018, cuando cientos de personas comenzaron a concentrarse en San Pedro Sula y el 13 de octubre partió la primera gran movilización con rumbo a Estados Unidos. En los años posteriores también se registraron caravanas de migrantes, aunque en menor número de integrantes.