Top 10 destinos turísticos de Honduras para conocer en la Semana Morazánica 2026

Cane, en el departamento de La Paz, es reconocido como uno de los municipios más limpios, seguros y con mayor vocación artística de Honduras. Sus calles decoradas y coloridos murales le dan un ambiente especial, mientras que su impecable parque central, con concha acústica, y el mirador del Cristo Redentor son algunos de sus principales atractivos. Es un destino ideal para quienes buscan conocer el arte, la cultura y los paisajes de esta pintoresca zona del país.