Top 10 destinos turísticos de Honduras para conocer en la Semana Morazánica 2026

Honduras se prepara para la movilización de alrededor de 500,000 personas hacia distintos destinos del país durante el Feriado Morazánico 2026, que inicia el miércoles 6 de octubre. Para los visitantes, el país ofrece una amplia variedad de destinos turísticos. Playas, reservas naturales, pueblos históricos y ciudades coloniales forman parte de las opciones para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de aventura, cultura y contacto con la naturaleza. En La Prensa te mostramos el top 10 de destinos para disfrutar durante este feriado.
La isla de Utila es considerada uno de los destinos más fascinantes del Caribe. Sus aguas cristalinas de color turquesa son uno de sus principales atractivos. Asimismo, se pueden realizar actividades como nadar junto al imponente tiburón ballena. La isla también cuenta con un ambiente joven, festivo y relajado. Utila ofrece una combinación de aventura acuática de primer nivel y desconexión total a la orilla del mar.
Guanaja, conocida como la “Venecia del Caribe”, es una opción ideal para quienes buscan alejarse de las multitudes y conectar con la belleza natural. Es un destino perfecto para practicar snorkel, bucear en arrecifes prácticamente vírgenes y disfrutar de una tranquilidad absoluta en un entorno privilegiado.
Omoa, más allá de sus relajantes playas, también ofrece una experiencia completa al combinar la arquitectura colonial de la Fortaleza de San Fernando con ríos y refrescantes cascadas de montaña. Es un destino ideal para quienes buscan historia, ecoturismo y gastronomía marina en un solo lugar.
El Lago de Yojoa, rodeado de montañas y bosques nublados, ofrece una experiencia única al combinar paseos en lancha, observación de aves y senderismo con su famosa gastronomía local a la orilla de la carretera. Se encuentra a aproximadamente 160 kilómetros de Tegucigalpa y a unos 120 kilómetros de San Pedro Sula.
San Marcos de Colón, conocido como “El Oasis del Sur”, es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de un clima fresco, paisajes montañosos y experiencias en contacto con la naturaleza. Sus imponentes parques eólicos y espectaculares miradores ofrecen escenarios ideales para contemplar el paisaje, mientras que sus restaurantes de gastronomía local y fincas cafetaleras permiten descubrir los sabores y tradiciones de la zona. Es una opción perfecta para hacer ecoturismo y disfrutar de una escapada diferente en el sur de Honduras.
Otro atractivo natural de San Marcos de Colón es el famoso Cañón del Caulato, lugar natural donde muchos visitantes llegan a refrescarse y disfrutar de un buen momento en familia.
Cane, en el departamento de La Paz, es reconocido como uno de los municipios más limpios, seguros y con mayor vocación artística de Honduras. Sus calles decoradas y coloridos murales le dan un ambiente especial, mientras que su impecable parque central, con concha acústica, y el mirador del Cristo Redentor son algunos de sus principales atractivos. Es un destino ideal para quienes buscan conocer el arte, la cultura y los paisajes de esta pintoresca zona del país.
Comayagua, la antigua capital de Honduras, deslumbra con su arquitectura colonial y su majestuosa Catedral, un escenario perfecto para capturar fotografías frente a su icónica fachada. La ciudad también alberga el reloj de pesas activo más antiguo de América, además de museos fascinantes y plazas llenas de encanto y tradición. Es un destino ideal para quienes desean descubrir la historia y el patrimonio cultural de Honduras.
Amapala combina playas de arena negra volcánica con un histórico casco urbano de arquitectura colonial. Es un destino ideal para realizar recorridos en lancha, disfrutar de espectaculares atardeceres sobre el golfo de Fonseca y capturar fotografías con el mar de fondo. Su combinación de naturaleza, historia y paisajes la convierte en una opción atractiva para quienes buscan una experiencia diferente durante el Feriado Morazánico.
Tela es reconocida por sus extensas playas de arena blanca y aguas turquesas, pero es mucho más que un destino de sol y playa. También es un paraíso para el ecoturismo y la observación de vida silvestre, con senderos que se adentran en sus selvas tropicales. Es un destino donde los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza, explorar sus paisajes y relajarse frente al mar.
Copán Ruinas reúne arqueología, tradición y naturaleza en un solo destino. Aquí, los visitantes pueden descubrir la grandeza de la civilización maya a través de sus estelas milenarias, admirar la emblemática Parroquia San José Obrero en el corazón del pueblo y disfrutar del colorido vuelo de la guacamaya roja.
El Parque Nacional Celaque, rodeado de bosques nublados y senderos en medio de la naturaleza, invita a la exploración y la aventura. Su punto más alto, el Cerro Las Minas, es el techo de Honduras y ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de impresionantes paisajes. El mirador de madera, entre los árboles, es el lugar perfecto para hacer una pausa, respirar aire puro y contemplar la belleza mística de este entorno natural.
La Ceiba es un destino perfecto para quienes buscan aventura, naturaleza y diversión. Sus amplias playas invitan a relajarse, mientras que las rápidas aguas del río Cangrejal son ideales para aventurarse en kayak o rafting. Además, sus reservas naturales ofrecen la oportunidad de observar de cerca una fascinante variedad de fauna silvestre. Una opción ideal para quienes buscan experiencias diferentes y llenas de adrenalina.