¿Quién mató a la estudiante de Medicina Karla Pérez? Policía captura a sospechoso

Las autoridades de Jalisco capturaron a un hombre identificado como Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable de la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez, una estudiante de Medicina de 22 años que había desaparecido después de solicitar un servicio de transporte mediante una plataforma digital.
Karla Margarita era originaria de Irapuato, Guanajuato, y se había trasladado a Jalisco para continuar sus estudios de Medicina. Cursaba el sexto semestre y realizaba su internado, de acuerdo con información difundida por medios mexicanos sobre el caso.
La joven fue reportada como desaparecida el lunes 14 de septiembre, luego de que sus familiares perdieran comunicación con ella. Según las investigaciones, antes de desaparecer había solicitado un servicio de transporte privado mediante una plataforma digital y abordó una motocicleta.
Su última ubicación conocida se encontraba en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan. A partir del reporte de desaparición, familiares y autoridades iniciaron las labores de búsqueda para localizarla.
Dos días después, el 16 de septiembre, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en un sembradío ubicado en la zona de Las Agujas, cerca del Camino a Nextipac y del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Posteriormente se confirmó que se trataba de Karla.
En el lugar también fue localizada una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada. Las autoridades incorporaron este vehículo y otros elementos encontrados en la escena a la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que agentes de la Comandancia de Feminicidios realizaron labores de campo, inteligencia y gabinete para identificar y ubicar al presunto responsable de la muerte de la estudiante.
El 18 de septiembre, los investigadores localizaron y detuvieron a Eduardo Isaac “N” en el municipio de Tala. La Fiscalía lo señala como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez.
De acuerdo con los avances de la investigación difundidos por las autoridades, el detenido habría sido quien prestó el servicio de transporte a la joven y posteriormente la trasladó hasta una brecha ubicada en el poblado de Las Agujas.
En ese sitio, presuntamente la atacó con un objeto punzocortante y posteriormente huyó.
Eduardo Isaac “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.
La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación y ha señalado que algunos detalles del caso permanecen bajo reserva para no afectar el debido proceso.