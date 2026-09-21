Tamara Rogouski, Miss Universo Argentina 2026, renuncia al certamen: ¿Qué pasó?

Tamara Rogouski, Miss Universo Argentina 2026, anunció su renuncia al certamen internacional. La organización confirmó que la primera finalista, Daiana Pereyra, asumirá el título y representará al país en la próxima edición de Miss Universe en noviembre en Puerto Rico.
La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial divulgado por la organización nacional, donde se informó que Rogouski decidió renunciar a su título por razones personales. La reina de belleza había sido coronada el pasado 25 de mayo tras imponerse entre 32 candidatas durante la gala celebrada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, convirtiéndose en la ganadora de Miss Universo Argentina 2026.
“Por cuestiones personales, Tamara Rogouski no participará en la 75.ª edición de Miss Universe, que se realizará en noviembre en Puerto Rico”, indicó la organización en el comunicado, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones detrás de la decisión.
Tamara Rogouski, modelo misionera y coach ontológica, fue coronada el 25 de mayo de 2026 en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, imponiéndose entre 32 candidatas.
Hizo historia al convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo Argentina, además de devolverle la corona a Misiones tras 68 años.
La organización informó que su salida se debe a “motivos personales”, sin dar mayores detalles, aunque se sabe que recientemente se comprometió con el empresario Norberto Maldonado.
Tamara tiene 28 años. Nació en Posadas, Misiones y actualmente radicada en La Pampa.
Tras el anuncio de su salida del certamen del Miss Universo Argentina, la belleza no se ha pronunciado.
La organización expresó palabras de apoyo para la reina saliente. “A Tamara le enviamos todo nuestro cariño, apoyo y los mejores deseos en este momento”, señalaron. Asimismo, dieron la bienvenida a la nueva representante nacional al asegurar que contará con el respaldo del país en esta nueva etapa".
La nueva Miss Universo Argentina es Daiana Pereyra, de 28 años, oriunda de La Pampa. La chica llega al certamen con experiencia en el mundo de los concursos de belleza y el modelaje. Además de su carrera sobre las pasarelas, trabaja como asistente de vuelo, una profesión que combina con sus compromisos dentro de la industria de la moda. Su trayectoria incluye reconocimientos como Miss Actitud Córdoba 2018 y Miss Internacional Argentina 2025, logros que fortalecen su perfil como competidora.