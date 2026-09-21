Tamara Rogouski, Miss Universo Argentina 2026, renuncia al certamen: ¿Qué pasó?

La nueva Miss Universo Argentina es Daiana Pereyra, de 28 años, oriunda de La Pampa. La chica llega al certamen con experiencia en el mundo de los concursos de belleza y el modelaje. Además de su carrera sobre las pasarelas, trabaja como asistente de vuelo, una profesión que combina con sus compromisos dentro de la industria de la moda. Su trayectoria incluye reconocimientos como Miss Actitud Córdoba 2018 y Miss Internacional Argentina 2025, logros que fortalecen su perfil como competidora.