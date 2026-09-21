Presley Gerber: las batallas que libró antes de fallecer

La supermodelo Cindy Crawford no solo marcó una era en la moda, también transmitió su legado a sus hijos. Presley Gerber y su hija Kaia Gerber.
Presley Walker Gerber, nacido en California, EE.UU. en 1999, fue hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. Desde muy joven se adentró en el mundo de la moda.
Debutando en la pasarela de Moschino a los 16 años y trabajando para firmas como Burberry, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, además de protagonizar campañas para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega.
Madre e hijo eran muy unidos por la moda y un vínculo inquebrantable. Su vida estuvo marcada por el modelaje, la fama y su compromiso por visibilizar la salud mental.
Campañas de lujo: Presley fue el rostro de marcas reconocidas y su estilo juvenil fue capturado en revistas de prestigio.
Presencia en revistas como GQ Style, The New York Times, Style Magazine y Vogue. El joven modelo siempre mostrando seguridad en desfiles internacionales y sesiones de fotos para revistas.
Fotografía para la prestigiosa casa de moda de lujo francesa CELINE.
Presley y Kaia Gerber: Los hermanos que heredaron el talento de su madre, la supermodelo Cindy Crawford, siempre marcaban tendencia en las pasarelas y eventos a los que asistían juntos.
En los últimos años Presley habló abiertamente de sus problemas de salud mental y adicciones. Su madre, Cindy Crawford, había mostrado públicamente su apoyo en varias ocasiones, llamándolo “guerrero” y recordándole que siempre lo vería como su “niño pequeño”.
Impulsó la iniciativa “Mental Health Mondays”, para concienciar sobre la importancia de la salud mental. Colaboró con la ONG A Sense of Home, dedicada a apoyar a jóvenes sin hogar en Los Ángeles.
En entrevistas y redes sociales compartió su experiencia con medicamentos como antidepresivos y ansiolíticos, buscando visibilizar la lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico.
La muerte de Presley Gerber a los 27 años marca un momento de profundo dolor para su familia y para el mundo de la moda. Mientras se esperan los resultados de la autopsia, Cindy Crawford ha pedido privacidad en este difícil proceso, recordando que su hijo deja un legado de talento y una vida que merece ser recordada con respeto y sensibilidad.