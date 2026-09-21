No perdonan al árbitro tras lo ocurrido en el Atlético vs Real Madrid

Una de las imágenes más comentadas se produjo durante una acción protagonizada por Jude Bellingham y Cristian 'Cuti' Romero. El defensor argentino pisó al futbolista inglés, pero Ortiz Arias mostró inicialmente la tarjeta amarilla al jugador del Real Madrid. La decisión generó sorpresa debido a que el destinatario de la amonestación no había sido quien protagonizó la acción. El VAR intervino para advertir al árbitro sobre el error y Ortiz Arias acudió a revisar la jugada.