No perdonan al árbitro tras lo ocurrido en el Atlético vs Real Madrid

El derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid continúa dejando consecuencias después de un partido cargado de polémica en el estadio Metropolitano.
Más allá del resultado y de las diferentes lecturas que dejó el encuentro, el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias se convirtió en uno de los principales focos de atención.
Las decisiones tomadas por el colegiado durante el compromiso provocaron fuertes reclamos, especialmente desde el entorno del Real Madrid. Algunas de las acciones más controvertidas tuvieron que ser revisadas por el VAR, mientras que otras quedaron bajo análisis por parte del estamento arbitral después del pitazo final.
La polémica no quedó únicamente en las declaraciones posteriores al partido. En las últimas horas, varios medios de comunicación en España han informado sobre las posibles consecuencias que tendría Ortiz Arias tras su actuación en el derbi.
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) habría puesto bajo análisis su desempeño y estaría preparando una medida disciplinaria.
De acuerdo con la información publicada en España, Ortiz Arias podría ser enviado a la denominada 'nevera' o 'congeladora', término utilizado habitualmente para referirse a la ausencia temporal de un árbitro de las designaciones después de una actuación considerada deficiente.
El castigo para el árbitro central del derbi madrileño podría extenderse, según estas versiones, durante al menos varias jornadas.
Según ha trascendido, dentro del propio Comité Técnico de Árbitros se han analizado varias acciones ocurridas durante el derbi. Una de ellas está relacionada con Kang-in Lee y Fede Valverde. El CTA consideraría que el futbolista del Atlético de Madrid debió recibir la tarjeta roja por una entrada sobre el mediocampista uruguayo del Real Madrid.
Esta jugada se suma a otra de las decisiones que generaron controversia durante el encuentro: el penalti sobre Giuliano Simeone. Ortiz Arias mostró inicialmente tarjeta amarilla a Dean Huijsen, pero posteriormente recibió el llamado del VAR y acudió al monitor para revisar la acción.
Después de observar nuevamente las imágenes, el colegiado modificó su decisión y terminó expulsando al defensor del Real Madrid. La intervención del VAR volvió a colocar al arbitraje en el centro de la discusión y abrió el debate sobre la actuación inicial del árbitro.
Una de las imágenes más comentadas se produjo durante una acción protagonizada por Jude Bellingham y Cristian 'Cuti' Romero. El defensor argentino pisó al futbolista inglés, pero Ortiz Arias mostró inicialmente la tarjeta amarilla al jugador del Real Madrid. La decisión generó sorpresa debido a que el destinatario de la amonestación no había sido quien protagonizó la acción. El VAR intervino para advertir al árbitro sobre el error y Ortiz Arias acudió a revisar la jugada.
Tras observar las imágenes, el colegiado corrigió su decisión, retiró la tarjeta amarilla a Bellingham y terminó amonestando a Romero. La acción se convirtió posteriormente en uno de los argumentos utilizados por José Mourinho para cuestionar el arbitraje del encuentro.
Según las informaciones que han trascendido en España, el colegiado podría recibir un castigo de al menos dos jornadas sin ser designado para dirigir partidos. Se trataría de una consecuencia directa de los errores detectados en su actuación durante el derbi madrileño.
Por el momento, la medida debe entenderse dentro del ámbito de las informaciones publicadas sobre el análisis interno del CTA, a la espera de que exista una confirmación oficial sobre la duración exacta de la eventual sanción.
Lo que sí está claro es que el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid no terminó con el pitazo final. Las decisiones arbitrales continúan generando debate y ahora el foco está puesto en las consecuencias que tendrá la actuación de Ortiz Arias.
Atlético venció al Real Madrid en un polémico derbi y el árbitro central será castigado.