Figura en Europa queda fuera de la Selección y podría ir a la cárcel: "Fue un error"

Escándalo. Capitán de Selección europea es investigado y podría enfrentar varios años de cárcel por increíble motivo.
Hablamos de la figura de Suiza, Granit Xhaka. El jugador está en el ojo del huracán tras ser apartado de la Selección y explican el motivo.
Y es que la selección suiza jugará sus cuatro partidos de Liga de Naciones de septiembre y octubre sin su estrella y primer capitán, apartado temporalmente del equipo tras confesar este lunes que falsificó un certificado de vacunación contra la covid-19 durante la pandemia.
Xhaka, que está siendo investigado al respecto por la Fiscalía de Lucerna, admitió que se procuró un falso certificado, y la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) confirmó que no estará en la concentración que se inicia este lunes en Turquía.
“En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Quisiera abordarlo personalmente”, comenzó en su comunicado.
El capitán helvético justificó su actuación por una "profunda desconfianza hacia la vacuna", aunque por ahora no está del todo claro en qué utilizó el falso certificado, ni durante cuánto tiempo.
"En aquel momento estaba profundamente inquieto y tenía serias reservas sobre la vacunación contra la Covid-19. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba dominado por el miedo y la incertidumbre", explicó.
Y complementó: "En ese estado de confusión emocional, obtuve un certificado de vacunación en lugar de resolver mis dudas por los canales adecuados".
"Hoy veo claramente que esa no fue la forma correcta de actuar. Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad por esta decisión, estoy afrontando el proceso para esclarecer la situación y coopero plenamente con las autoridades competentes", añadió.
La ASF, por su parte, señaló en otro comunicado que agradece a Xhaka por estar dispuesto a arrojar toda la luz sobre el asunto y subrayó que "al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación".
“Valoramos que Granit dé este paso y afronte el asunto directamente. Al mismo tiempo, acordamos que lo mejor para el equipo es realizar esta concentración sin él", comunicaron.
“Nuestra prioridad ahora es aportar calma a la situación y centrarnos por completo en el equipo y en los próximos partidos de la UEFA Nations League. Una vez que concluya esta fecha FIFA, volveremos a evaluar la situación con Granit y hablaremos sobre los siguientes pasos”, cerraron.
El certificado fue obtenido cuando Xhaka jugaba en el Arsenal, entre 2016 y 2023. No era un requisito para disputar la Premier League, aunque podía facilitar los viajes y reducir períodos de cuarentena. Después pasó por Bayer Leverkusen y en 2025 regresó al fútbol inglés para convertirse en capitán del Sunderland.
El expediente involucra a una médica que está siendo señalada por entregar certificados sin aplicar las dosis. Por su parte, Daily Mail informó que la Policía había incautado documentación de su clínica en 2023. Ella ha negado las acusaciones.
Según The Sun y Daily Mail, podría afrontar una multa y hasta cinco años de prisión, aunque cualquier eventual pena dependerá del proceso. "Por tratarse de una persona sin antecedentes, podría evaluarse una reducción de la pena o una multa máxima de 10,000 francos suizos", informan otros medios.
Xhaka fue una de las grandes figuras que enfrentó a Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo del 2026 y fue una pesadilla para el mediocampo que era liderado por Messi.
Suiza, que el pasado año bajó de la primera a la segunda categoría de la Liga de Naciones, se estrena en la nueva temporada de esta competición fuera de casa contra Macedonia del Norte el día 26, para jugar luego también a domicilio contra Escocia el día 29.
Los días 3 y 6 de octubre recibirá en la ciudad suiza de Lucerna primero a eslovenos y a continuación a macedonios. Para la preparación de estos partidos, el combinado que entrena Murat Yakin inicia este lunes una concentración en Belek (Turquía).