¿Qué busca Honduras en Nueva York? Así transcurrió la agenda de Asfura

Citi ha manifestado interés en mantener el diálogo con el Gobierno hondureño y explorar oportunidades de inversión. Ejecutivos de la institución, entre ellos Pablo del Valle, responsable para Centroamérica y el Caribe, y Alejandro Gómez, Citi Country Officer y Banking Head de Honduras, han sostenido anteriormente reuniones con Asfura y miembros de su gabinete.