Adrián Marcelo confiesa que la depresión acabó con su matrimonio

Karina Puente, conocida en redes sociales como Kary Bridge o “La Chaparrita”, es una creadora de contenido que ganó popularidad a través de su relación con Adrián Marcelo y de sus apariciones en algunos de sus proyectos. La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2021, después de varios años de relación. Sin embargo, tras la participación de Adrián en La Casa de los Famosos México, comenzaron a surgir señales de una crisis matrimonial que posteriormente terminó en separación.