Adrián Marcelo confiesa que la depresión acabó con su matrimonio

Adrián Marcelo volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por sus polémicas con otros famosos, sino por revelar detalles de su vida personal y hablar abiertamente sobre el difícil proceso que ha enfrentado tras su divorcio de Karina Puente.
El creador de contenido participó en un pódcast junto a la periodista de espectáculos Shanik Berman, con quien coincidió durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.
Durante la charla, el regiomontano recordó algunos de los momentos más complicados que atravesó después de su salida del reality y habló sobre el final de su matrimonio.
Adrián Marcelo reconoció que todavía piensa en su exesposa y que, a pesar del tiempo que ha pasado desde su separación, continúa extrañándola.
El conductor dejó claro que las fotografías y recuerdos de su relación con Karina Puente todavía forman parte de su día a día.
“No, no, para nada. La extraño. Te doy la exclusiva aquí en mi pódcast, que tú tienes ese arte. Todos los días extraño a mi chaparrita y todavía en el celular me salen fotos”, confesó.
Tras escuchar la confesión, Shanik Berman le recomendó buscar a su exesposa, pedirle perdón y hacer lo necesario para intentar recuperar su relación. Sin embargo, Adrián aclaró que actualmente no existe comunicación entre ambos, motivo por el que no puede solucionar o regresar con ella.
“No hay contacto, Shanik. No hay contacto”, aseguró.
La periodista incluso le planteó la posibilidad de acudir personalmente a casa de Karina Puente para pedirle una oportunidad. Ante esta propuesta, el conductor no confirmó que vaya a hacerlo, aunque reconoció que podría ser una alternativa, aunque para algunos fans solo fue una contestación de la charla.
Karina Puente, conocida en redes sociales como Kary Bridge o “La Chaparrita”, es una creadora de contenido que ganó popularidad a través de su relación con Adrián Marcelo y de sus apariciones en algunos de sus proyectos. La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2021, después de varios años de relación. Sin embargo, tras la participación de Adrián en La Casa de los Famosos México, comenzaron a surgir señales de una crisis matrimonial que posteriormente terminó en separación.