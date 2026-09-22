Matan a puñaladas a esposa de famoso cantante en su propia casa

Las autoridades investigan la muerte de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien fue encontrada sin vida en el interior de su residencia, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y es investigado como un violento ataque ocurrido dentro de la vivienda.
El cantante también resultó herido y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.
De acuerdo con las informaciones preliminares, dos hombres habrían ingresado a la residencia. La Policía Nacional trabaja para establecer cómo entraron al inmueble, qué ocurrió en su interior y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte de Castillo.
Agentes de la Policía Científica procesaron la escena en busca de evidencias que permitan esclarecer el caso, mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realiza los procedimientos correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.
Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la vivienda y recopilan testimonios de personas que pudieran aportar información sobre el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas por este hecho.
La investigación permanece abierta mientras los organismos de seguridad trabajan para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.
Zeneida Socorro Castillo tenía 60 años y era esposa del merenguero dominicano Julián Oro Duro. Murió dentro de la residencia de la pareja, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.
El diagnóstico médico-legal preliminar señala que sufrió trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en el lado izquierdo del cuello. La Policía sostiene preliminarmente que habría sido atacada antes de que su esposo regresara a la vivienda.