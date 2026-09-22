Guía para disfrutar Roatán durante la Semana Morazánica 2026

Roatán, con sus playas de aguas cristalinas, arrecifes y hermosos paisajes, es uno de los destinos turísticos más visitados de Honduras. Para quienes planean visitar la isla durante el Feriado Morazánico 2026, esta guía reúne las principales opciones para llegar, los lugares que pueden conocer y las actividades que pueden realizar durante su estadía.
Una de las formas en que miles de visitantes llegan a Roatán es a través del ferry que sale de La Ceiba. El recorrido permite trasladarse desde la "novia de Honduras" hacia la isla y, desde allí, continuar hacia los principales destinos turísticos que ofrece Roatán.
El boleto de ida y vuelta tiene un costo de US$51 (aproximadamente L1,356) para adultos y US$25 (aproximadamente L665) para niños, tomando como referencia un tipo de cambio de L26.60 por dólar. El servicio cuenta con dos salidas diarias desde Roatán hacia la ciudad puerto de La Ceiba, a las 7:00 a.m. y 2:00 p.m., y dos más desde La Ceiba hacia Roatán, a las 9:30 a.m. y 4:30 p.m.
Otra alternativa para llegar a Roatán es por vía aérea, a través del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, que recibe vuelos desde diferentes ciudades de Honduras, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Una de las primeras paradas para quienes visitan Roatán puede ser West Bay, una de las zonas de playa más conocidas de la isla y un punto de interés por sus aguas cristalinas y arrecifes. Además de disfrutar de la playa, los visitantes pueden realizar actividades como snorkel, kayak, paseos en barco y otras opciones acuáticas.
Los paseos en moto acuática son una de las actividades que pueden realizar los visitantes durante su estadía en Roatán.
Otra parada es el Parque Gumbalimba, ubicado frente al mar, donde la naturaleza y la aventura se combinan. El ingreso tiene un costo de entre US$25 y US$45, según el tipo de boleto. Los visitantes pueden recorrer los jardines tropicales, senderos naturales y áreas de fauna, además de disfrutar de la playa. Los niños de 12 años o menos aplican para boletos infantiles.
Durante el recorrido es posible observar monos, guacamayas y otras especies de fauna. Además, el parque ofrece acceso a una zona de playa e incorpora elementos culturales e históricos relacionados con Roatán.
La experiencia puede continuar en Sandy Bay, donde se encuentra el Instituto de Ciencias Marinas. En este lugar, los visitantes pueden conocer más sobre la fauna marina de Roatán y participar en actividades relacionadas con los delfines, una alternativa para disfrutar en familia.
El recorrido puede continuar hacia West End, una de las zonas turísticas más conocidas de Roatán, reconocida por su ambiente nocturno y su oferta de restaurantes y actividades frente al mar. La zona también reúne playas y diversos servicios orientados a los visitantes.
Asimismo, sus bares y discotecas ubicados frente al mar ofrecen espacios para disfrutar del ambiente nocturno y de las vistas de la bahía.
El buceo es otra de las actividades que se pueden realizar en Roatán y permite observar de cerca los ecosistemas marinos y los arrecifes de coral que rodean la isla, considerados uno de sus principales atractivos turísticos.
Más allá de sus playas y actividades acuáticas, Roatán también ofrece la oportunidad de conocer parte de su riqueza cultural. En Punta Gorda, los visitantes pueden acercarse a la cultura garífuna a través de su gastronomía, tradiciones y otras expresiones culturales.
Entre los platillos que forman parte de la gastronomía de la zona se encuentra la sopa marinera, preparada con una variedad de mariscos y leche de coco.
Luego de recorrer las playas, conocer la naturaleza y disfrutar de la gastronomía y el ambiente de la isla, contemplar el atardecer puede ser una forma tranquila de cerrar la experiencia en Roatán.