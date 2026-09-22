Guía para disfrutar Roatán durante la Semana Morazánica 2026

El boleto de ida y vuelta tiene un costo de US$51 (aproximadamente L1,356) para adultos y US$25 (aproximadamente L665) para niños, tomando como referencia un tipo de cambio de L26.60 por dólar. El servicio cuenta con dos salidas diarias desde Roatán hacia la ciudad puerto de La Ceiba, a las 7:00 a.m. y 2:00 p.m., y dos más desde La Ceiba hacia Roatán, a las 9:30 a.m. y 4:30 p.m.