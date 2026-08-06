Identifican a sicarios que dispararon a César Gastélum en transmisión en vivo

Tras el asesinato del creador de contenido César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, comenzaron a circular en redes sociales mensajes en los que se señala a Alberto Hidalgo Iribe y a un sujeto conocido con el alias de “Costillas” como presuntos responsables del crimen.
En las publicaciones difundidas en distintas plataformas se mencionan nombres y un alias, además de presuntos vínculos con personas relacionadas con grupos criminales que operarían en el sector de Juntas del Humaya.
Los mensajes también incluyen aparentes amenazas de represalia y afirman que se estaría recopilando información sobre el entorno de los señalados.
Pese a la amplia difusión de estas publicaciones, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y no ha respaldado oficialmente los señalamientos que circulan en redes sociales.
César Gastélum, de 25 años y con cerca de 600,000 seguidores en TikTok, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán.
De acuerdo con la información disponible, dos hombres llegaron en una motocicleta y uno de ellos descendió para dispararle a corta distancia. El ataque quedó registrado parcialmente en la transmisión y en cámaras de seguridad del sector.
Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con la violencia que afecta a Sinaloa y con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, hasta ahora no han establecido públicamente el móvil del homicidio ni han atribuido el ataque a una organización criminal en particular.
El caso ha generado una amplia repercusión en México, no solo por la forma en que ocurrió el asesinato, sino también por la rápida difusión de versiones y señalamientos en redes sociales, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.
Gastélum, de 24 años, fue atacado a balazos la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en directo frente a un restaurante de comida rápida en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, cuando el creador de contenido esperaba un pedido acompañado por otras dos personas.
De acuerdo con la información disponible, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.
Uno de ellos descendió del vehículo y se acercó directamente hasta donde estaba el influencer.
Sin mediar palabra, el agresor disparó a corta distancia contra Gastélum.
El ataque quedó registrado parcialmente en la transmisión en vivo y por cámaras de seguridad del sector.
Los dos acompañantes del creador de contenido resultaron ilesos durante el atentado.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del crimen.
En medio de las investigaciones, en redes sociales comenzó a difundirse un mensaje en el que se hacen señalamientos contra personas identificables como supuestos responsables del asesinato.
En esas publicaciones también se mencionan presuntos vínculos con grupos criminales y se lanzan aparentes amenazas de represalia.
No obstante, esa información no ha sido confirmada por la Fiscalía ni por otra autoridad competente.
Por esa razón, los señalamientos que circulan en plataformas digitales deben considerarse únicamente como publicaciones no verificadas.
También trascendió en redes sociales que una de las personas mencionadas habría cerrado sus cuentas en distintas plataformas.
Sin embargo, ese hecho tampoco ha sido confirmado oficialmente como parte de la investigación.
Las autoridades han reiterado que serán las diligencias periciales y las pruebas recopiladas las que permitan determinar quiénes participaron en el crimen.
Gastélum acumulaba cerca de 600,000 seguidores en TikTok, donde publicaba videos de humor, situaciones cotidianas y contenido relacionado con la cultura popular de Sinaloa.
En algunas de sus publicaciones hacía referencias a facciones del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades analizan parte de ese contenido como una de las líneas de investigación, aunque no han establecido una relación concluyente entre sus publicaciones y el homicidio.
El crimen ocurrió en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde desde 2024 se mantiene una confrontación entre grupos del crimen organizado.
El asesinato de Gastélum se suma a otros casos de creadores de contenido que han perdido la vida en México en los últimos años. Entre ellos figura el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo en mayo de 2025, así como otros casos registrados en distintas entidades del país.