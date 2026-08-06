Emma Coronel, esposa de "El Chapo", sorprende al aparecer con tiktokers hondureños

La modelo Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, volvió a convertirse en tendencia en Honduras y otros países de Latinoamérica luego de aparecer en transmisiones en vivo de TikTok junto a reconocidos creadores de contenido hondureños.
La participación de Coronel en los directos de tiktok sorprendió a miles de usuarios, especialmente porque algunos de los tiktokers aseguraron que desconocían con quién estaban interactuando hasta que identificaron a la invitada durante la transmisión.
Entre los creadores de contenido con quienes compartió pantalla figuran Supremo, Davis Flow y La Taflo, quienes reaccionaron con evidente sorpresa al darse cuenta de que conversaban con la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa.
El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde comenzaron a circular fragmentos de las transmisiones. Algunos de los participantes incluso decidieron finalizar el en vivo tras conocer la identidad de Coronel.
Emma Coronel recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023, después de cumplir una condena de dos años y medio en Estados Unidos, tras declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Desde entonces, la exreina de belleza ha mantenido una constante actividad en plataformas digitales, especialmente en TikTok e Instagram, donde comparte aspectos de su rutina diaria, publicaciones de estilo de vida y contenido relacionado con la moda.
En sus redes sociales suele publicar videos con atuendos deportivos y casuales, además de fotografías que generan miles de reacciones entre sus seguidores, quienes destacan su cambio de imagen y su regreso a la vida pública.
Su actividad en internet también ha coincidido con diversas apariciones en eventos de entretenimiento. Recientemente asistió al Belico Fest, celebrado en Los Ángeles, California, donde convivió con artistas del regional mexicano.
Durante el festival compartió espacio con figuras como Tito Double P, Mariel "La Abogada", Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan. Además, subió al escenario para saludar al público, momento que fue ampliamente difundido en redes sociales.
Semanas antes, con motivo de su cumpleaños número 37, Coronel confirmó que había sido invitada oficialmente al evento y mostró en sus plataformas algunos obsequios y artículos promocionales relacionados con el festival.
Su presencia en actividades públicas ha sido cada vez más frecuente desde que recuperó la libertad. En 2024 también asistió a la Semana de la Moda de Milán, consolidando una imagen enfocada en la moda, las redes sociales y la creación de contenido digital, muy distinta a la que protagonizó durante el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.
Emma Coronel Aispuro nació el 2 de julio de 1989 en California, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 37 años.
Creció junto a sus padres y a sus tres hermanos en Canelas, Durango, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde a los 16 años conoció a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa.
En febrero de 2021, dos años después de que el notorio narcotraficante fue condenado a cadena perpetua tras un histórico juicio en Nueva York, Emma Coronel fue detenida en Virginia.
Madre de dos gemelas junto a 'El Chapo' Guzmán, fue acusada y encontrada culpable de lavado de dinero, tráfico de drogas y vínculos con una organización criminal.
Fue condenada a tres años en prisión, pero obtuvo su libertad anticipada el 13 de septiembre de 2023. Permanece en California como parte de un acuerdo de libertad supervisada, participando en distintos proyectos.