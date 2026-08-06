¡Todo quedó grabado! Karen Vanessa intentó proteger a su pareja del sicario en un bar

Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Fusagasugá, Colombia, captaron el momento en que Karen Vanessa Saldarriaga García y Andrés Felipe González Rodríguez fueron atacados a balazos.
El hecho ocurrió el sábado 1 de agosto en un negocio ubicado en la zona céntrica del municipio.
En las imágenes se observa el instante en que un hombre armado habría ingresado al lugar donde se encontraba la pareja.
Según la información preliminar, dos hombres llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta antes del ataque.
Uno de los presuntos agresores descendió del vehículo y entró al negocio con el rostro cubierto por un casco.
Posteriormente, el hombre se dirigió hacia la mesa donde estaban las víctimas.
De acuerdo con la reconstrucción inicial de los hechos, el atacante habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones.
El principal objetivo del ataque habría sido Andrés Felipe González Rodríguez.
En medio de la agresión, Karen Vanessa Saldarriaga García se levantó de su lugar.
La joven aparentemente intentó proteger a su pareja al interponerse entre él y el atacante.
Ambos fueron alcanzados por los impactos de bala durante el ataque armado.
Andrés Felipe González Rodríguez falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.
Karen Vanessa fue trasladada de emergencia al Hospital San Rafael de Fusagasugá.
Sin embargo, horas después murió mientras recibía atención médica.
El caso generó conmoción en Colombia luego de que el video del ataque comenzara a circular en redes sociales.
Usuarios destacaron el supuesto acto de valentía de la joven al intentar salvar a su compañero sentimental.
Karen Vanessa era madre de un niño de seis años, una situación que aumentó el dolor entre familiares y habitantes de Fusagasugá.
La comunidad ha expresado su preocupación y ha pedido avances en la investigación del doble homicidio.
Tras el crimen, inicialmente se informó sobre posibles capturas relacionadas con el caso.
Sin embargo, las autoridades aclararon posteriormente que las personas detenidas en otro procedimiento policial no estarían vinculadas con este asesinato.
Hasta el momento, no se han confirmado capturas por el doble homicidio de la pareja.
La Policía y los organismos judiciales continúan recopilando pruebas para identificar a los responsables.
Las autoridades buscan establecer el móvil del ataque y esclarecer la muerte de Karen Vanessa Saldarriaga García y Andrés Felipe González Rodríguez.