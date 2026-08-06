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¡Todo quedó grabado! Karen Vanessa intentó proteger a su pareja del sicario en un bar

Karen Vanessa Saldarriaga murió tras interponerse entre un sicario y su pareja durante un ataque en Fusagasugá, Colombia. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad

¡Todo quedó grabado! Karen Vanessa intentó proteger a su pareja del sicario en un bar
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Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Fusagasugá, Colombia, captaron el momento en que Karen Vanessa Saldarriaga García y Andrés Felipe González Rodríguez fueron atacados a balazos.
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Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Fusagasugá, Colombia, captaron el momento en que Karen Vanessa Saldarriaga García y Andrés Felipe González Rodríguez fueron atacados a balazos.
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El hecho ocurrió el sábado 1 de agosto en un negocio ubicado en la zona céntrica del municipio.
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En las imágenes se observa el instante en que un hombre armado habría ingresado al lugar donde se encontraba la pareja.
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Según la información preliminar, dos hombres llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta antes del ataque.
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Uno de los presuntos agresores descendió del vehículo y entró al negocio con el rostro cubierto por un casco.
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Posteriormente, el hombre se dirigió hacia la mesa donde estaban las víctimas.
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De acuerdo con la reconstrucción inicial de los hechos, el atacante habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones.
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El principal objetivo del ataque habría sido Andrés Felipe González Rodríguez.
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En medio de la agresión, Karen Vanessa Saldarriaga García se levantó de su lugar.
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La joven aparentemente intentó proteger a su pareja al interponerse entre él y el atacante.
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Ambos fueron alcanzados por los impactos de bala durante el ataque armado.
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Andrés Felipe González Rodríguez falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.
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Karen Vanessa fue trasladada de emergencia al Hospital San Rafael de Fusagasugá.
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Sin embargo, horas después murió mientras recibía atención médica.
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El caso generó conmoción en Colombia luego de que el video del ataque comenzara a circular en redes sociales.
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Usuarios destacaron el supuesto acto de valentía de la joven al intentar salvar a su compañero sentimental.
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Karen Vanessa era madre de un niño de seis años, una situación que aumentó el dolor entre familiares y habitantes de Fusagasugá.
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La comunidad ha expresado su preocupación y ha pedido avances en la investigación del doble homicidio.
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Tras el crimen, inicialmente se informó sobre posibles capturas relacionadas con el caso.
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Sin embargo, las autoridades aclararon posteriormente que las personas detenidas en otro procedimiento policial no estarían vinculadas con este asesinato.
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Hasta el momento, no se han confirmado capturas por el doble homicidio de la pareja.
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La Policía y los organismos judiciales continúan recopilando pruebas para identificar a los responsables.
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Las autoridades buscan establecer el móvil del ataque y esclarecer la muerte de Karen Vanessa Saldarriaga García y Andrés Felipe González Rodríguez.
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