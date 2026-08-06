Real Madrid agita el mercado, Rodri toma decisión y Barcelona cierra acuerdo

Estos son los últimos fichajes, salidas y refuerzos en el mercado de pases en el fútbol internacional de este jueves 06 de agosto.
OFICIAL // El centrocampista francés del Mónaco Maghnes Akliouche, de 24 años, será jugador del París Saint-Germain a partir de esta temporada y hasta 2031, según anunció este jueves el club de la capital en un comunicado.
OFICIAL // El Como 1907 anunció este jueves en sus medios oficiales la incorporación del lateral internacional brasileño Yan Couto, que llega en calidad de cedido por el Borussia Dortmund para disputar la temporada 2026/27.
Franco Mastantuono aterrizó este jueves en Italia para firmar su nuevo contrato con la Fiorentina. Llegará cedido por el Real Madrid.
OFICIAL // El Bournemouth oficializó el fichaje del español Juanlu, quien llega procedente del Sevilla.
El periodista Nicolò Schira revela que Cuti Romero habría llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para las próximas 4 temporadas.
OFICIAL // Mariano Pusic se convierte en nuevo entrenador del Al Ahli de Arabia Saudita.
Fabrizio Romano informa que "el traspaso de Gerónimo Rulli al Manchester City está ahora más cerca de concretarse, ya que las conversaciones avanzaron".
OFICIAL // El central Unai Núñez ha llegado cedido al Espanyol para la temporada 2026-27, según ha informado la entidad catalana este jueves a través de un comunicado, tras llegar a un acuerdo con el Celta, club propietario de los derechos del jugador.
Diario MARCA revela que el Porto se ha fijado en Joselu, quie podría regresar al fútbol de Europa.
OFICIAL / Matthias Jaissle es anunciado como nuevo entrenador del Newcastle. El alemán se marcha del Al Ahli de Arabia Saudita para iniciar una nueva etapa en la Premier League.
Thiago Almada, atacante del Atlético de Madrid español, está cerca de concretar su llegada al River Plate, según informaron a EFE fuentes del equipo argentino, que desembolsará 20 millones de euros para lograr una transferencia que sacudirá el mercado del fútbol local.
Fabrizio Romano revela que el Chelsea cerró un acuerdo con el Rayo Vallecano por el traspaso de Pep Chavarria. El lateral zurdo llegará a los 'Blues' por 19 millones de euros fijos más 2 millones en bonus.
Según informa la prensa española, el Atlanta United de la MLS está interesado en fichar al belga Romelu Lukaku.
OFICIAL // Christian Norgaard deja al Arsenal y se marcha al Everton en un traspaso de 7 millones de euros.
OFICIAL // EL Manchester United firmó al mediocampista Cristian Orozco por cinco temporadas. Llega procedente del Fortaleza CEIF.
OFICIAL // El Genoa anunció la llegada de Djibril Sow, quien llega procedente del Sevilla.
OFICIAL // El delantero brasileño Vinicius Junior renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, según informó el club en un comunicado en el que lo define como «uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas» de su historia.
OFICIAL // El exfutbolista Diego Forlán se convirtió en el nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y estará a cargo de la absoluta mientras se elige al sustituto del argentino Marcelo Bielsa.
OFICIAL // El Trabzonspor, el cuarto club más exitoso de Turquía, firmó este jueves un contrato por dos años con el delantero egipcio Mohamed Salah, que recibirá 17 millones de euros anuales, entre sueldo y prima de contratación, más bonos por determinar, según informó el club.
CONFIRMADO // El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández ‘Rodri’ ha dado su visto bueno para que el Barcelona negocie su fichaje con el club inglés, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana
Más adelante, desde El Larguero, informaron que "el agente de Rodri confirma que ha elegido al Barcelona por encima del Real Madrid. Por respeto al Madrid, ya que se han portado con clase, Rodri les informó de que su decisión es unirse al Barça. Términos personales, 100% acordados".
OFICIAL // El Real Madrid anunció este jueves el acuerdo con el RB Leipzig alemán para el traspaso del internacional marfileño Yan Diomande, que queda vinculado al club español para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.