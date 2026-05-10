La prensa mundial se rinde ante el Barcelona: Real Madrid y Messi reaccionaron

El Barça campeón de LaLiga vuelve a ser tendencia mundial. La prensa deportiva reacciona al título y las opiniones del Real Madrid y Lionel Messi generan gran revuelo.
LaLiga: “¡Campeones, campeones, oé, oé, oé! LaLiga EA Sports | desenlace LaLiga | El Clásico | @FCBarcelona_es”.
ESPN Deportes: “¡Barcelona festeja el campeonato de la Liga!”.
FC Barcelona: “La liga es nuestra”.
ESPN FC: “¡El FC Barcelona levanta el trofeo de LaLiga una vez más! ¡Pura euforia!”.
Diario Marca: “¡Fiesta en el Camp Nou! Así celebró el Barcelona su título de Liga ante el Real Madrid”.
BR Football: “Barcelona levanta su 29.º trofeo de LaLiga tras vencer al Real Madrid 2-0”.
Fox Soccer: “Barcelona, campeones de España”.
SuperSport Football: “El trofeo de LaLiga se queda en Cataluña.”
AFE: “¡Enhorabuena a toda la plantilla y cuerpo técnico del FC Barcelona por la conquista de este nuevo título de Liga! Un premio merecido al trabajo y la constancia de todo el equipo durante la temporada”.
Cristobal Soria: “Pues ya ni con los 11 puntos de Valverde el Real Madrid puede ser campeón de Liga jajajaja, pero tranquilos todos... que ahora su Florentineza dice que el próximo entrenador es Mou...”.
DAZN Fútbol: “El Barça es campeón de LaLiga”.
Mundo Deportivo: “¡El Barça, campeón ante un Spotify Camp Nou mágico!”.
Mundo Deportivo: “El FC Barcelona vuelve a ganar LaLiga. El equipo de Hansi Flick vence al Real Madrid en el Camp Nou y conquista su 29.ª Liga, la segunda consecutiva”.
Diario AS: “El Barça es campeón de su 29.ª liga”.
Diario Sport: “¡El Barça se proclama campeón! Final del partido”.
Real Madrid: “Enhorabuena al FC Barcelona por la Liga 2025-2026”
Sport Center: “¡Emocionante momento para festejar el título de LaLiga! Los jugadores del Barcelona hicieron volar por los aires del Camp Nou a Hansi Flick, quien viene de sufrir esta semana la muerte de su padre”.