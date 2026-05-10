Barcelona le festejó en la cara al Real Madrid, lágrimas de Flick y locura de Yamal

El Barcelona se coronó campeón de la Liga Española y lo hizo frente a su más acérrimo rival: el Real Madrid.
El Spotify Camp Nou vivió una enorme fiesta este domingo: te presentamos las mejores imágenes de los festejos del Barcelona.
El equipo de Hansi Flick le festejó en la cara al Real Madrid: firmaron una enorme temporada y lo sellaron de la mejor manera en el Clásico.
Los azulgranas se impusieron por 2-0 al cuadro blanco y le festejaron el bicampeonato en LaLiga en el Spotify Camp Nou.
El equipo de Hansi Flick cumplió con su tarea y certificó este domingo 10 de mayo su título número 29 de la Liga Española a falta de tres jornadas.
Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, el Barcelona consiguió un nuevo triunfo para ponerse a 14 puntos a falta de tres jornadas por disputarse.
La locura invadió a los jugadores azulgranas que festejaron con todo ante su afición en el Spotify Camp Nou.
La locura de Gavi tras coronarse campeones de la Liga Española en la temporada 2025-2026.
Los jugadores levantaron por los aires a Hansi Flick, que pese a la dura noticia que recibió la mañana de este domingo, estuvo presente con el equipo.
La plantilla lo arropó en un día triste tras el fallecimiento por su padre. Los jugadores le mostraron todo su apoyo en un día agridulce para el alemán.
Lamine Yamal no estuvo en el partido por lesión, pero antes de finalizar el partido ante Real Madrid, se puso la camiseta del Barcelona y salió eufórico tras el pitazo final.
La joven estrella del Barcelona no pudo ocultar su emoción tras conquistar un nuevo título en España-
Raphinha regresó este domingo a los terrenos de juego luego de su lesión y también lo festejó de la mejor forma.
El emotivo abrazo de Hansi Flick con Joan Laporta tras darle un nuevo título al Barcelona tras su llegada. El estratega se mostró con algunas lágrimas con el mandatario.
Raphinha llevó la música y el ambiente en los festejos: así apareció sobre el terreno de juego en el Spotify Camp Nou.
La locura de los jugadores azulgranas tras consagrarse nuevamente campeones de la Liga Española.
Gavi junto al trofeo de LaLiga: el joven jugador fue titular en el clásico ante el Real Madrid.
El entrenador alemán vivió un emotivo momento tras el fallecimiento de su padre y dedicó el título.
En su discurso, Hansi Flick soltó lágrimas y expresó: "Nunca olvidaré este día. Somos una familia, es increíble ganar LaLiga en un clásico".
Con el brazalete de capitán, Ronald Araújo levantó el trofeo de LaLiga junto a sus compañeros.
El Barcelona consiguió su título número 29 de la Liga Española y lo hizo frente a su mayor rival: el Real Madrid.
Joan Laporta también se sumó a los festejos con el trofeo de la temporada de la Liga Española 2025-2026.
Los jugadores arroparon a Hansi Flick en su momento: así lo abrazaron tras conquistar la Liga Española.
Raphinha y Lewandowski con el trofeo. El delantero polaco podría haber vivido sus últimos minutos en un Clásico si se llega a dar su salida en la siguiente temporada.
Lamine Yamal fue una de las figuras en la presente temporada y sus compañeros también lo resaltaron pese a su ausencia por lesión en las últimas jornadas.