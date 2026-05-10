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Barcelona le festejó en la cara al Real Madrid, lágrimas de Flick y locura de Yamal

Los festejos del Barcelona ante el Real Madrid, locura de Lamine Yamal, lágrimas de Flick y la fiesta que se vivió en el Spotify Camp Nou.

Barcelona le festejó en la cara al Real Madrid, lágrimas de Flick y locura de Yamal
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El Barcelona se coronó campeón de la Liga Española y lo hizo frente a su más acérrimo rival: el Real Madrid.
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El Spotify Camp Nou vivió una enorme fiesta este domingo: te presentamos las mejores imágenes de los festejos del Barcelona.
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El equipo de Hansi Flick le festejó en la cara al Real Madrid: firmaron una enorme temporada y lo sellaron de la mejor manera en el Clásico.
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Los azulgranas se impusieron por 2-0 al cuadro blanco y le festejaron el bicampeonato en LaLiga en el Spotify Camp Nou.
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El equipo de Hansi Flick cumplió con su tarea y certificó este domingo 10 de mayo su título número 29 de la Liga Española a falta de tres jornadas.
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Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, el Barcelona consiguió un nuevo triunfo para ponerse a 14 puntos a falta de tres jornadas por disputarse.
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La locura invadió a los jugadores azulgranas que festejaron con todo ante su afición en el Spotify Camp Nou.
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La locura de Gavi tras coronarse campeones de la Liga Española en la temporada 2025-2026.
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Los jugadores levantaron por los aires a Hansi Flick, que pese a la dura noticia que recibió la mañana de este domingo, estuvo presente con el equipo.
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La plantilla lo arropó en un día triste tras el fallecimiento por su padre. Los jugadores le mostraron todo su apoyo en un día agridulce para el alemán.
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Lamine Yamal no estuvo en el partido por lesión, pero antes de finalizar el partido ante Real Madrid, se puso la camiseta del Barcelona y salió eufórico tras el pitazo final.
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La joven estrella del Barcelona no pudo ocultar su emoción tras conquistar un nuevo título en España-
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Raphinha regresó este domingo a los terrenos de juego luego de su lesión y también lo festejó de la mejor forma.
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El emotivo abrazo de Hansi Flick con Joan Laporta tras darle un nuevo título al Barcelona tras su llegada. El estratega se mostró con algunas lágrimas con el mandatario.
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Raphinha llevó la música y el ambiente en los festejos: así apareció sobre el terreno de juego en el Spotify Camp Nou.
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La locura de los jugadores azulgranas tras consagrarse nuevamente campeones de la Liga Española.
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Gavi junto al trofeo de LaLiga: el joven jugador fue titular en el clásico ante el Real Madrid.
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El entrenador alemán vivió un emotivo momento tras el fallecimiento de su padre y dedicó el título.
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En su discurso, Hansi Flick soltó lágrimas y expresó: "Nunca olvidaré este día. Somos una familia, es increíble ganar LaLiga en un clásico".
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Con el brazalete de capitán, Ronald Araújo levantó el trofeo de LaLiga junto a sus compañeros.
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El Barcelona consiguió su título número 29 de la Liga Española y lo hizo frente a su mayor rival: el Real Madrid.
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Joan Laporta también se sumó a los festejos con el trofeo de la temporada de la Liga Española 2025-2026.
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Los jugadores arroparon a Hansi Flick en su momento: así lo abrazaron tras conquistar la Liga Española.
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Raphinha y Lewandowski con el trofeo. El delantero polaco podría haber vivido sus últimos minutos en un Clásico si se llega a dar su salida en la siguiente temporada.
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Lamine Yamal fue una de las figuras en la presente temporada y sus compañeros también lo resaltaron pese a su ausencia por lesión en las últimas jornadas.
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