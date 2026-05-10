Barcelona celebra, burla a Vinicius y reacciona, indignación por Mbappé

Las imágenes más curiosas que dejó el clásico entre Barcelona y Real Madrid donde los culés se proclamaron campeones.
Previo al pitazo inicial, se guardó un minuto de silencio en honor al padre de Hansi Flick, quien falleció horas del juego.
El Spotify Camp Nou lució sus mejores galas para el duelo FC Barcelona vs Real Madrid.
Un momento especial previo al partido se vivió en el Camp Nou antes de El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, cuando Lamine Yamal conoció a la cantante estadounidense Olivia Rodrigo en el césped antes del inicio.
La actriz saludó a Yamal, quien no pudo estar en el Clásico debido a una lesión.
La primera gran explosión llegó gracias a Marcus Rashford, quien abrió el marcador con un auténtico golazo de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta madridista y encendió las gradas.
El tiro libre de Rashford se incrustó al ángulo y apenas se jugaba el minuto 9 del primer tiempo.
Courtois se lanzó, pero le fue imposible de poder detener el golpeo al balón de Rashford.
Con el Real Madrid golpeado anímicamente y obligado a reaccionar, el Barcelona aprovechó los espacios y sentenció el encuentro con tanto de Ferran Torres.
Ferran Torres marcó el 2-0 a favor del Barcelona a los 18 minutos del primer tiempo.
Lamine Yamal fue captado celebrando con euforia cada uno de los goles del Barcelona.
Jude Bellingham estaba destrozado y a la vez sorprendido al ver como estaban siendo superados por el FC Barcelona en el inicio del partido.
Raphinha celebró con su entrenador Hansi Flick tras el gol de Ferran Torres.
En la otra cara quedó un Real Madrid hundido, que cierra una temporada para el olvido.
La tristeza era evidente en cada uno de los jugadores del Real Madrid.
Vinicius lució desesperado y tuvo un partido para el olvido ya que fue objeto de burlas por parte de los aficionados del Barcelona.
La afición del Barcelona llevó un Balón de playa como burla para Vinicius y el brasileño les recordó que él ha ganado Champions en los últimos años.
En el segundo tiempo se armó un zafarrancho que tuvo involucrado a Vinicius.
Vinicius y Gavi protagonizaron un agarrón en el segundo tiempo.
Vinicius le mostró el número 15 a Gavi para recordarle el número de Champions Leagues ganadas por el Real Madrid.
El árbitro central tuvo que apartar a Vinicius.
Ferran y Rashford marcaron los goles que le dio el triunfo y título al Barcelona a costas del Real Madrid.
El madridismo ha reaccionado indignado ya que Mbappé vio desde su hogar el duelo.
Susto en el segundo tiempo ya que Bellingham quedó inconsciente tras un golpe que le propinó Eric García.
Jugadores del Barcelona se preocuparon por el estado de salud de Bellingham.
Bellingham pudo continuar en el campo, pero no pudo evitar la caída del Real Madrid que vio como su odiado rival celebró el titulo en la cara de ellos.
Tras el final, lanzaron un balón de playa como mofa a Vinicius y el brasileño solamente se limitó a observar.