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Barcelona celebra, burla a Vinicius y reacciona, indignación por Mbappé

Las curiosas imágenes de lo ocurrido en el duelo donde Barcelona venció al Real Madrid para proclamarse campeón de España.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 14:08 -
  • German Alvarado
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Las imágenes más curiosas que dejó el clásico entre Barcelona y Real Madrid donde los culés se proclamaron campeones.

 Fotos EFE, Real Madrid y Barcelona.
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Previo al pitazo inicial, se guardó un minuto de silencio en honor al padre de Hansi Flick, quien falleció horas del juego.

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El Spotify Camp Nou lució sus mejores galas para el duelo FC Barcelona vs Real Madrid.

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Un momento especial previo al partido se vivió en el Camp Nou antes de El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, cuando Lamine Yamal conoció a la cantante estadounidense Olivia Rodrigo en el césped antes del inicio.
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La actriz saludó a Yamal, quien no pudo estar en el Clásico debido a una lesión.
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La primera gran explosión llegó gracias a Marcus Rashford, quien abrió el marcador con un auténtico golazo de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta madridista y encendió las gradas.
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El tiro libre de Rashford se incrustó al ángulo y apenas se jugaba el minuto 9 del primer tiempo.
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Courtois se lanzó, pero le fue imposible de poder detener el golpeo al balón de Rashford.

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Con el Real Madrid golpeado anímicamente y obligado a reaccionar, el Barcelona aprovechó los espacios y sentenció el encuentro con tanto de Ferran Torres.
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Ferran Torres marcó el 2-0 a favor del Barcelona a los 18 minutos del primer tiempo.

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Lamine Yamal fue captado celebrando con euforia cada uno de los goles del Barcelona.

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Jude Bellingham estaba destrozado y a la vez sorprendido al ver como estaban siendo superados por el FC Barcelona en el inicio del partido.
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Raphinha celebró con su entrenador Hansi Flick tras el gol de Ferran Torres.
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En la otra cara quedó un Real Madrid hundido, que cierra una temporada para el olvido.
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La tristeza era evidente en cada uno de los jugadores del Real Madrid.
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Vinicius lució desesperado y tuvo un partido para el olvido ya que fue objeto de burlas por parte de los aficionados del Barcelona.
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La afición del Barcelona llevó un Balón de playa como burla para Vinicius y el brasileño les recordó que él ha ganado Champions en los últimos años.

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En el segundo tiempo se armó un zafarrancho que tuvo involucrado a Vinicius.

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Vinicius y Gavi protagonizaron un agarrón en el segundo tiempo.

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Vinicius le mostró el número 15 a Gavi para recordarle el número de Champions Leagues ganadas por el Real Madrid.
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El árbitro central tuvo que apartar a Vinicius.

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Ferran y Rashford marcaron los goles que le dio el triunfo y título al Barcelona a costas del Real Madrid.

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El madridismo ha reaccionado indignado ya que Mbappé vio desde su hogar el duelo.

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Susto en el segundo tiempo ya que Bellingham quedó inconsciente tras un golpe que le propinó Eric García.

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Jugadores del Barcelona se preocuparon por el estado de salud de Bellingham.

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Bellingham pudo continuar en el campo, pero no pudo evitar la caída del Real Madrid que vio como su odiado rival celebró el titulo en la cara de ellos.
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Tras el final, lanzaron un balón de playa como mofa a Vinicius y el brasileño solamente se limitó a observar.

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