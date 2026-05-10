Entre lágrimas y abrazos: joven se reencuentra con sus padres tras proceso migratorio en USA

El joven Kevin González, ciudadano estadounidense de 18 años y con diagnóstico de cáncer de colon metastásico en etapa 4, pudo reunirse el pasado sábado 9 con sus padres en Durango, México, luego de que una resolución judicial autorizara su liberación y su salida de Estados Unidos.
En un reencuentro cargado de emoción, Kevin González volvió a ver a sus padres en una vivienda ubicada en Durango después de cinco meses sin contacto. Norma Ramírez y su esposo permanecieron 25 días bajo custodia en un centro del ICE antes de ser deportados posteriormente.
El reencuentro fue posible después de que un juez de inmigración en Arizona dictara la devolución acelerada de Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, quienes estaban bajo custodia desde el 14 de abril en el Centro Correccional de Florence.
Tras un prolongado proceso legal que permitió la liberación de sus padres, el viaje de regreso se extendió por cerca de 16 horas hasta que finalmente pudieron llegar a su hogar y reencontrarse.
El caso provocó una fuerte reacción y coordinación entre autoridades, además de diversas peticiones de carácter humanitario en ambos países, luego de que Kevin, originario de Chicago, manifestara como su último deseo poder reunirse con sus padres antes de morir.
De acuerdo con el Consulado de México en Chicago, la resolución del juez se emitió tras evaluar la condición médica del joven y la importancia de asegurarle la posibilidad de una despedida junto a su familia.
El reencuentro familiar tuvo lugar aproximadamente a las 3:30 de la tarde, hora local, en la vivienda de la abuela materna de Kevin, a donde él se había trasladado desde Chicago.
“Lo que más anhelaba era estar con él. Después de muchas horas, pero valió la pena; estas lágrimas son de emoción por volver a verlo”, comentó Norma, madre del joven.
Según relataron sus familiares, en las últimas semanas su salud ha empeorado de forma considerable, y actualmente permanece en México bajo el cuidado de su abuela.
La familia de Kevin González señaló que harán todo lo posible por encontrar alternativas médicas que puedan ayudarle a enfrentar la gravedad del cáncer.