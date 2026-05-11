  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

"La Güereja" es diagnosticada con enfermedad incurable

Esta situación le ha ocasionado lesiones frecuentes, limita algunas actividades físicas y ha influido en sus decisiones como actriz

La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
1 de 10

La reconocida comediante mexicana María Elena Saldaña, famosa por su personaje “La Güereja”, compartió que vive con una enfermedad incurable que ha afectado de forma importante su movilidad y su carrera profesional.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
2 de 10

María Elena Saldaña padece hiperlaxitud ligamentaria, un trastorno sin cura que provoca inestabilidad en sus articulaciones y que la acompaña desde los trece años.

La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
3 de 10

Esta situación le ha ocasionado lesiones frecuentes, limita algunas actividades físicas y ha influido en sus decisiones como actriz, aunque se mantiene activa en la televisión mexicana.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
4 de 10

Después de diversos accidentes durante presentaciones y eventos, la actriz reveló que el origen de estos incidentes es el diagnóstico recibido en su adolescencia.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
5 de 10

Desde entonces, Saldaña ha aprendido a identificar cuándo una luxación puede ocurrir y cómo actuar para evitar lesiones mayores.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
6 de 10

María Elena Saldaña es ampliamente reconocida en el medio artístico mexicano por el éxito de “La Güereja”, personaje que marcó a varias generaciones de televidentes.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
7 de 10

Sin embargo, el estado de salud de la actriz comenzó a generar inquietud entre sus seguidores debido a las caídas y lesiones que ha tenido en sus apariciones públicas.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
8 de 10

En una entrevista, la actriz detalló que la hiperlaxitud ligamentaria es una condición en la cual los ligamentos presentan una elasticidad superior a la normal.

La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
9 de 10

Esto genera inestabilidad en las articulaciones y puede desencadenar esguinces frecuentes, dolor crónico y la sensación de que los huesos se salen de su sitio.
La Güereja es diagnosticada con enfermedad incurable
10 de 10

Aunque la enfermedad no tiene cura, Saldaña ha desarrollado rutinas y mecanismos para cuidarse, anticipar los episodios y reaccionar a tiempo. Este diagnóstico le ha permitido entender las causas de los percances que han llamado la atención del público.
Cargar más fotos