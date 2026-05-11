"La Güereja" es diagnosticada con enfermedad incurable

La reconocida comediante mexicana María Elena Saldaña, famosa por su personaje “La Güereja”, compartió que vive con una enfermedad incurable que ha afectado de forma importante su movilidad y su carrera profesional.
María Elena Saldaña padece hiperlaxitud ligamentaria, un trastorno sin cura que provoca inestabilidad en sus articulaciones y que la acompaña desde los trece años.
Esta situación le ha ocasionado lesiones frecuentes, limita algunas actividades físicas y ha influido en sus decisiones como actriz, aunque se mantiene activa en la televisión mexicana.
Después de diversos accidentes durante presentaciones y eventos, la actriz reveló que el origen de estos incidentes es el diagnóstico recibido en su adolescencia.
Desde entonces, Saldaña ha aprendido a identificar cuándo una luxación puede ocurrir y cómo actuar para evitar lesiones mayores.
María Elena Saldaña es ampliamente reconocida en el medio artístico mexicano por el éxito de “La Güereja”, personaje que marcó a varias generaciones de televidentes.
Sin embargo, el estado de salud de la actriz comenzó a generar inquietud entre sus seguidores debido a las caídas y lesiones que ha tenido en sus apariciones públicas.
En una entrevista, la actriz detalló que la hiperlaxitud ligamentaria es una condición en la cual los ligamentos presentan una elasticidad superior a la normal.
Esto genera inestabilidad en las articulaciones y puede desencadenar esguinces frecuentes, dolor crónico y la sensación de que los huesos se salen de su sitio.
Aunque la enfermedad no tiene cura, Saldaña ha desarrollado rutinas y mecanismos para cuidarse, anticipar los episodios y reaccionar a tiempo. Este diagnóstico le ha permitido entender las causas de los percances que han llamado la atención del público.