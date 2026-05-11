Niños siguen en clases bajo una galera: padre Leopoldo pide terminar escuela

Uno de los mayores avances fue la entrega de títulos de propiedad. En septiembre de 2025, 353 familias recibieron documentos que las acreditan como propietarias de sus viviendas, un paso que devolvió seguridad jurídica a la comunidad después de años de incertidumbre. Pero el padre Leopoldo insiste en que la titulación no cerró la deuda social con la colonia. Según dijo, “sí entregó los títulos de las casas, pero quedó una deuda con la compañía constructora que no se ha saldado todavía”.