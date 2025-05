"Otra vez nos engañaron", padre Leopoldo denuncia incumplimiento de ministros

San Pedro Sula, Honduras

Explicó que el pozo no está habilitado porque la compañía que contrató el Estado no instaló la bomba y lo mismo ocurre con la planta de tratamiento de aguas residuales. Para poder tener agua en sus hogares, la comunidad se unió "para comprar tubería y traer el agua desde la montaña".

"Me tienen así desde hace meses. Me dicen ´en un mes vamos a iniciar´, luego que en dos semanas y no llegan. No sé qué está pasando, qué los está retrasando, el dinero está, hemos estado en comunicación, pero todo se queda en palabras", denunció.

El sacerdote, que en 2019 se sometió a una cirugía de corazón abierto, dio un ultimátum a las autoridades del Fhis y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, advirtiendo que si estas obras no inician el 20 de junio, emprenderá una nueva caminata para exigir a los ministros Warren Ochoa y Octavio Pineda que cumplan, aunque tenga que arriesgar su propia vida en el camino.