Raúl Ugarte es reelecto alcalde de Pimienta para un séptimo período

Una vez concluya el próximo mandato, habrá cumplido siete períodos consecutivos como alcalde de este municipio.

Raúl Ugarte, alcalde de Pimienta, durante una entrevista en el foro Hablemos de Política.

Foto: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este 30 de diciembre, durante la declaratoria, la victoria de Raúl Alfredo Ugarte Florentino como alcalde reelecto del municipio de Pimienta, en el departamento de Cortés.

Con el 100 % de las actas transmitidas, el edil nacionalista, quien acumula 24 años al frente de la municipalidad, obtuvo 6,140 votos.

Ugarte Florentino volvió a ganarse la confianza de los electores, quienes lo mantendrán como su principal autoridad local por cuatro años más. De esta manera, una vez concluya el próximo mandato, habrá cumplido siete períodos consecutivos como alcalde del municipio.

El doctor Raúl Ugarte durante el cierre de campaña.

 (Foto: Cortesía)

El edil alcanzó reconocimiento a nivel nacional durante la pandemia del covid-19, debido a sus aportes como profesional de la medicina y alcalde, enfocados en la protección de la salud de los pobladores.

Raúl Ugarte nació en San Pedro Sula, se crió en Choloma y actualmente ejerce como alcalde del municipio de Pimienta.

