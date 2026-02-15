Tragedia en Sonaguera: tres amigos mueren tras fatal accidente en pleno Día del Amor y la Amistad

Colón, Honduras.

El percance ocurrió a escasos metros de la comunidad de Planes. Según información preliminar, los jóvenes presuntamente participaban en piques clandestinos y se conducían a exceso de velocidad cuando perdieron el control de las motocicletas, lo que habría provocado el impacto. No obstante, las autoridades aún no confirman si esa fue la causa directa del siniestro.

En el mismo hecho, una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Tres amigos murieron la noche del sábado 14 de febrero , en pleno Día del Amor y la Amistad , en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Yoel Véliz, de 15 años, quien residía en la colonia Teléforo Bardales junto a sus padres, y Jostin Hernández, hijo de Dania Hernández, originario de la comunidad de Churrasquera. La identidad del tercer fallecido aún se desconoce.

El nombre de la persona herida tampoco fue proporcionado. De acuerdo con reportes preliminares, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial y su estado de salud es reservado.

Tras el accidente, dos de los cuerpos fueron retirados por sus familiares y llevados a sus viviendas para ser velados.

El tercer fallecido permaneció en el lugar a la espera de la llegada de las autoridades competentes para realizar el levantamiento cadavérico y los procedimientos correspondientes.

"Yo te dije que no vinieras, amor mío", fue el desgarrador llanto de una de las madres de los jóvenes fallecidos, mientras al fondo se escuchaban los sollozos y los gritos de los presentes, según un video que se viralizó en redes sociales.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho para determinar responsabilidades.