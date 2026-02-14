Capturan a dos peligrosos cabecillas de la Pandilla 18 en Choloma

Choloma, Cortés

Según detalles policiales, en el mundo criminal de esta pandilla son conocidos con los alias "Valiente" , miembro activo desde hace seis años, contando con el rango de "Hommie", o cabecilla, quien se dedica a dar órdenes delictivas en ese municipio.

Tras varias semana de diligencias investigativas, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), logró la captura de una pareja señalada como cabecillas de la Pandilla 18, en la colonia Bosques de Choloma, sector Kilómetro, de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras

La mujer es conocida como "La Diabla", también fue capturada, esta es miembro activo de la Pandilla 18 desde hace ocho años. Actualmente cuenta con el rango de "Hongra", cabecilla, encargada de dar órdenes de cobros de extorsión, venta de droga. Esta había sido ya detenida en el 2019 por la FNAMP, en Omoa, por suponerle responsable de cometer el delito de extorsión.

En el operativo policial les fueron decomisados varias libras de supuesta marihuana, 20 bolsitas con esta misma droga, 50 cartuchos metálicos de uso prohibido y un teléfono celular.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente, donde enfrentarán cargos por tráfico de drogas, porte ilegal de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.