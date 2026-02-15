Nasry Asfura agenda nueva reunión con Marco Rubio en Washington

El presidente Nasry Asfura anunció que el próximo 7 de marzo viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en una cita que permitirá afianzar la relación bilateral y abrir espacios de negociación en materia económica y comercial.
El mandatario dio a conocer el encuentro el 14 de febrero durante una visita a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula, donde subrayó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y un actor clave para el desarrollo de nuevas inversiones.
“Será un encuentro muy interesante y será una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en temas estratégicos, económicos y comerciales que beneficien a Honduras”, expresó el jefe de Estado ante representantes del sector empresarial.
La reunión en la capital estadounidense marcará su segundo viaje oficial como presidente, luego de asumir el cargo el 27 de enero tras ganar las elecciones de octubre de 2025. Antes de su toma de posesión estuvo en Washington y, el 7 de febrero, visitó en Florida la residencia del presidente Donald Trump.
Como parte de la agenda que Honduras prevé impulsar, el Gobierno conformará en los próximos días una comisión técnica para dialogar con autoridades estadounidenses sobre los aranceles aplicados a productos hondureños. De acuerdo con el mandatario, las tasas oscilan entre el 10 % y el 25 %, por lo que buscarán una revisión que permita reducir esos gravámenes.
“Tenemos que, a la brevedad posible como hondureños, sacar y dar esa seguridad y ese arreglo lo más rápido posible”, afirmó Asfura durante su recorrido por la costa norte del país.
Para la visita a Washington se contempla la participación de Mireya Agüero, canciller de la República. También podría sumarse Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras designado en Estados Unidos, si el Gobierno estadounidense otorga el beneplácito correspondiente antes de la fecha prevista.
En la primera reunión del mandatario hondureño con Marco Rubio se sostuvieron diálogos con sectores económicos y de inversión, en los que expuso la visión de país, las prioridades en materia de desarrollo y empleo, así como la necesidad de fortalecer la relación con socios estratégicos para impulsar el crecimiento, la seguridad jurídica y las oportunidades para los hondureños.