Nasry Asfura agenda nueva reunión con Marco Rubio en Washington

Cortés, Honduras.

El presidente Nasry Asfura anunció que el próximo 7 de marzo viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en una cita que permitirá afianzar la relación bilateral y abrir espacios de negociación en materia económica y comercial.

El mandatario dio a conocer el encuentro el 14 de febrero durante una visita a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula, donde subrayó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y un actor clave para el desarrollo de nuevas inversiones.

“Será un encuentro muy interesante y será una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en temas estratégicos, económicos y comerciales que beneficien a Honduras”, expresó el jefe de Estado ante representantes del sector empresarial.