Nasry Asfura: "Debemos L17,000 millones y hay que pagarlos"

El mandatario se reunió este sábado con empresarios de la zona norte para explicar la situación financiera y los desafíos que enfrenta el país.

Nasry Asfura: Debemos L17,000 millones y hay que pagarlos

Reunión del presidente Nasry Asfura con empresarios de la zona norte de Honduras este sábado 14 de febrero de 2026.

Fotografía: Presidencia Honduras / X
SAN PEDRO SULA

El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió este sábado con empresarios de la zona norte, aglutinados en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), para abordar temas económicos del país.

Previo a la reunión, Asfura informó que la cuenta general del Estado asciende a aproximadamente 3,380 millones de lempiras, señalando la necesidad de organizar mejor los procesos financieros.

La deuda externa pública de Honduras cerró 2025 en 10.736,4 millones de dólares

El mandatario explicó que el vicepresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Saúl Montes Amaya; junto al procurador general Dagoberto Aspra; el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, acudieron recientemente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar apoyo en el manejo ordenado de estas obligaciones.

“Sufrimos muchas demandas, muchas de ellas injustas, no solo en reintegros, sino también por salario caído y ajustes salariales. Imagínense el reintegro de sueldos por tres, cuatro o cinco años; eso representa una gran masa de dinero para el Estado o para una alcaldía”, expresó.

Asfura señaló que estas demandas no solo implican reintegros, sino que algunas incluyen ajustes salariales adicionales, lo que incrementa considerablemente las obligaciones financieras del Estado.

Asimismo, advirtió sobre la situación financiera del país, mencionando que solo 200 millones de lempiras permanecen en la caja única y que el Estado enfrenta compromisos pendientes por aproximadamente 17,000 millones de lempiras.

“Estamos en números rojos; debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, advirtió el titular del Ejecutivo.

Asfura enfatizó que ante este panorama no es momento de lamentarse, sino de buscar soluciones y actuar con responsabilidad para garantizar la estabilidad financiera del país.

Finalmente, reiteró la importancia del diálogo y la coordinación con el sector empresarial de la región noroccidental, asegurando que el Gobierno mantendrá contacto con cámaras y asociaciones para fortalecer la economía nacional.

Juicios políticos

Entre otras cosas, el presidente Asfura fue consultado sobre posibles juicios políticos en el Congreso Nacional contra exfuncionarios del gobierno anterior, incluido el fiscal general, Johel Zelaya.

Asfura aseguró que se debe respetar la independencia de los poderes del Estado y deseó que se tomen decisiones pensando en el bienestar del pueblo.

El presidente destacó que Honduras atraviesa “tiempos difíciles de la democracia”, refiriéndose a la crisis política entre el 30 de noviembre y el 27 de enero, y subrayó la importancia de que las decisiones legislativas sean responsables y consensuadas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
