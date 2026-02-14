Nasry Asfura: "Debemos L17,000 millones y hay que pagarlos"

SAN PEDRO SULA

El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió este sábado con empresarios de la zona norte, aglutinados en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), para abordar temas económicos del país. Previo a la reunión, Asfura informó que la cuenta general del Estado asciende a aproximadamente 3,380 millones de lempiras, señalando la necesidad de organizar mejor los procesos financieros.

El mandatario explicó que el vicepresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Saúl Montes Amaya; junto al procurador general Dagoberto Aspra; el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, acudieron recientemente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar apoyo en el manejo ordenado de estas obligaciones. “Sufrimos muchas demandas, muchas de ellas injustas, no solo en reintegros, sino también por salario caído y ajustes salariales. Imagínense el reintegro de sueldos por tres, cuatro o cinco años; eso representa una gran masa de dinero para el Estado o para una alcaldía”, expresó. Asfura señaló que estas demandas no solo implican reintegros, sino que algunas incluyen ajustes salariales adicionales, lo que incrementa considerablemente las obligaciones financieras del Estado.

Asimismo, advirtió sobre la situación financiera del país, mencionando que solo 200 millones de lempiras permanecen en la caja única y que el Estado enfrenta compromisos pendientes por aproximadamente 17,000 millones de lempiras. “Estamos en números rojos; debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, advirtió el titular del Ejecutivo. Asfura enfatizó que ante este panorama no es momento de lamentarse, sino de buscar soluciones y actuar con responsabilidad para garantizar la estabilidad financiera del país. Finalmente, reiteró la importancia del diálogo y la coordinación con el sector empresarial de la región noroccidental, asegurando que el Gobierno mantendrá contacto con cámaras y asociaciones para fortalecer la economía nacional.

Juicios políticos