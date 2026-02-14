La deuda externa pública de Honduras cerró 2025 en 10.736,4 millones de dólares

Tegucigalpa

La deuda externa pública hondureña cerró 2025 en 10.736,4 millones de dólares, lo que supone un ligero incremento del 0,4 % respecto al cierre del año anterior, informó este sábado el Banco Central de Honduras (BCH).

Según el emisor del Estado, este ligero repunte del 0,4 % frente a los 10.697,7 millones registrados en 2024 se atribuye, principalmente, a una variación cambiaria “desfavorable”, que elevó el saldo en 104,4 millones de dólares, efecto parcialmente mitigado por una amortización neta de 65,7 millones de dólares.

Durante el ejercicio de 2025, el país realizó pagos de capital por valor de 853,6 millones de dólares, cifra que superó los desembolsos recibidos, que sumaron 787,9 millones.

La deuda hondureña se mantiene mayoritariamente denominada en dólares estadounidenses (80,7 %), seguida por Derechos Especiales de Giro (15,1 %), euros (1,8 %), yenes japoneses (1,8 %) y el restante 0,6 % se distribuye en otras divisas como el won surcoreano y el franco suizo, detalló el BCH.

El Gobierno General encabeza la lista de deudores con el 86,7 % del total (9.303,8 millones de dólares), mientras que el Banco Central de Honduras (BCH) ostenta el 12,3 % (1.320,9 millones) y el resto del sector público el 1,0 % (111,7 millones).

En cuanto a los acreedores, el 69,4 % (7.107,6 millones de dólares) de la deuda fue contratada con organismos multilaterales, el 20,2 % (2.068,7 millones) con acreedores bilaterales y el 10,4 % (1.065,9 millones) con otros acreedores, precisó el emisor del Estado.

De los 576,4 millones de dólares en desembolsos recibidos por el Gobierno General en 2025, un 48,6 % se destinó a apoyo presupuestario, recursos provenientes de la reapertura de un “Bono Soberano verde y social” por 200 millones de dólares y de fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 80 millones, orientados a programas de inclusión social.

Del total, 62,8 millones de dólares (10,9 %) fueron asignados al sector Salud; 39,1 millones (6,8 %), al energético; y 35,4 millones (6,1 %), al agropecuario.

Otros 159,1 millones (27,6 %) se destinaron a proyectos de infraestructura vial y logística, así como a programas de protección social y desarrollo.

El servicio de la deuda pública totalizó 1.021 millones de dólares, de los cuales 621,7 millones se destinaron al pago de capital y 399.3 millones a intereses y comisiones, según las cifras del Banco Central. EFE