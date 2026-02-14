Tomás Zambrano destaca puntualidad de los 128 diputados en inicio de sesiones 2026

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Los 128 diputados ahora están presentes en el Congreso Nacional” , expresó el titular del Legislativo, subrayando la asistencia completa en el hemiciclo.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la presencia de los 128 diputados en las primeras sesiones legislativas de 2026 y resaltó la puntualidad mostrada al inicio del nuevo período parlamentario.

Zambrano felicitó a cada uno de los congresistas por el compromiso demostrado y aseguró que esa actitud responde a la responsabilidad que el pueblo les confirió en las urnas.

“Felicito a cada compañero y compañera diputado por la puntualidad y el compromiso demostrado. Así es como se honra la responsabilidad que el pueblo nos ha confiado”, manifestó.

El presidente del Congreso sostuvo que ese debe ser el ejemplo a mantener durante todo el año legislativo: trabajo serio, responsable y sin distinción de colores políticos.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar atrás los sectarismos. “Honduras necesita unidad, no sectarismos”, afirmó, al señalar que el bienestar del país debe estar por encima de las diferencias partidarias.

“Si los diputados de diferentes partidos podemos ponernos de acuerdo para trabajar por nuestra gente, ¿por qué no hacerlo siempre? Aquí estamos para servir, no para dividir”, concluyó.