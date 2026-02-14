Tomás Zambrano destaca puntualidad de los 128 diputados en inicio de sesiones 2026

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la presencia de los 128 diputados en las primeras sesiones legislativas de 2026 y resaltó la puntualidad mostrada al inicio del nuevo período parlamentario.
“Los 128 diputados ahora están presentes en el Congreso Nacional”, expresó el titular del Legislativo, subrayando la asistencia completa en el hemiciclo.
Zambrano felicitó a cada uno de los congresistas por el compromiso demostrado y aseguró que esa actitud responde a la responsabilidad que el pueblo les confirió en las urnas.
“Felicito a cada compañero y compañera diputado por la puntualidad y el compromiso demostrado. Así es como se honra la responsabilidad que el pueblo nos ha confiado”, manifestó.
El presidente del Congreso sostuvo que ese debe ser el ejemplo a mantener durante todo el año legislativo: trabajo serio, responsable y sin distinción de colores políticos.
Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar atrás los sectarismos. “Honduras necesita unidad, no sectarismos”, afirmó, al señalar que el bienestar del país debe estar por encima de las diferencias partidarias.
“Si los diputados de diferentes partidos podemos ponernos de acuerdo para trabajar por nuestra gente, ¿por qué no hacerlo siempre? Aquí estamos para servir, no para dividir”, concluyó.
Diputado Carlos Umaña: "Los 128 curules hoy sí están ocupados"
El diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Carlos Umaña, felicitó a la junta directiva del Congreso Nacional 2026-2030, dirigida por Tomás Zambrano, porque han logrado puntualidad y la asistencia de los 128 diputados a las sesiones parlamentarias.
Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, el parlamentario liberal expresó que “es bueno felicitar a la junta directiva del Congreso porque las sesiones están iniciando relativamente puntuales”.
“El presidente Tomás Zambrano Molina ha logrado que los 128 curules hoy sí estén ocupados”, enfatizó Umaña.
En la legislatura anterior, ninguna de las sesiones comenzó con los 128 congresistas presentes, de acuerdo al informe “Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos”, elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y presentado recientemente en los bajos del Palacio Legislativo.