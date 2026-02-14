Dos heridos deja explosión en torre 7 de condominios Ecovivienda en Tegucigalpa

Una fuerte explosión registrada este sábado en la torre 7 de los condominios Ecovivienda, en Tegucigalpa, generó momentos de pánico entre los residentes del sector.
Tras el incidente, elementos de la Policía Nacional, cuerpo de Bomberos y del 911 llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las causas de la explosión.
De manera preliminar, se informó que dos personas de la tercera edad resultaron gravemente heridas a causa del estallido. Ambas fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia y posteriormente trasladadas de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención especializada.
Según imágenes obtenidas por el medio La Prensa, la explosión provocó severos daños estructurales en varios apartamentos del edificio.
En las fotografías se aprecia la magnitud del impacto: ventanas completamente destrozadas y fragmentos de vidrio y lámina esparcidos tanto en el interior de las viviendas como en las áreas comunes.
Equipos de seguridad continúan en el sitio realizando inspecciones, mientras residentes del complejo permanecen a la expectativa de información oficial sobre lo ocurrido.
Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen los detalles del caso y establezcan el origen del incidente que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.