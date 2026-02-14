Dos heridos deja explosión en torre 7 de condominios Ecovivienda en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Una fuerte explosión registrada este sábado en la torre 7 de los condominios Ecovivienda, en Tegucigalpa, generó momentos de pánico entre los residentes del sector.

Tras el incidente, elementos de la Policía Nacional, cuerpo de Bomberos y del 911 llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las causas de la explosión.

De manera preliminar, se informó que dos personas de la tercera edad resultaron gravemente heridas a causa del estallido. Ambas fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia y posteriormente trasladadas de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención especializada.