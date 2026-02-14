  1. Inicio
Juez frena al Gobierno de EE UU y ordena retornar a la estudiante hondureña Any López

Un juez federal ordenó al Gobierno de Estados Unidos traer de regreso al país a Any Lucía López Belloza, de 19 años, estudiante de Babson College, quien fue deportada a Honduras.

1 de 8

López Belloza, quien cursaba su primer año en Babson College, fue deportada a Honduras el 22 de noviembre de 2025. Su detención ocurrió en el Aeropuerto Logan, en Boston, cuando se disponía a viajar a Texas para visitar a su familia con motivo de la celebración de Acción de Gracias.
2 de 8

El juez de distrito Richard Stearns ordenó en las últimas horas que la joven hondureña sea retornada a Estados Unidos antes de que concluya febrero.

3 de 8

El magistrado expresó que espera que la administración federal encuentre una solución tras reconocer que la deportación fue “errónea”, pero que, ante la falta de acción, decidió intervenir.
4 de 8

Univision informó que el Departamento de Seguridad Interna afirmó en un comunicado que la joven recibió “debido proceso completo” y que existía una orden final de deportación.
5 de 8

Según la institución, López Belloza ingresó a Estados Unidos en 2014 y un juez de inmigración emitió una orden de remoción en 2015; además, sostienen que perdió varias oportunidades para apelar.
6 de 8

En ese sentido, el abogado defensor de la estudiante, Todd Pomerleau, explicó que la admisión del Gobierno se produjo tras la presentación de una moción por desacato, al considerar que las autoridades migratorias actuaron en contravención de una orden judicial.
7 de 8

Por su parte, según Univision, la estudiante asegura que su anterior abogado le indicó que no existía tal orden. Asimismo, a mediados de enero el Gobierno federal de EE UU reconoció públicamente haber cometido un error en el proceso de deportación, tras admitir ante un tribunal federal que agentes migratorios incumplieron una orden judicial vigente.
8 de 8

Univision señaló que la joven permanece actualmente en Honduras junto a sus abuelos, mientras Babson College le ha ofrecido apoyo para continuar sus estudios de negocios de manera remota.
