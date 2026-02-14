¿Cuál es el cargo de Beatriz Valle en el Gobierno de Nasry Asfura?

La exdiputada del Partido Liberal, Beatriz Valle Marichal, ocupará un cargo en el gobierno del presidente Nasry Asfura.
El mandatario juramentó la noche del viernes a la excongresista en el cargo de directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
La exparlamentaria tiene una licenciatura en relaciones internacionales, además es odontóloga, diplomática y política.
Entre 2014 y 2022 fue diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
En enero de 2022, Beatriz Valle fue secretaria de la junta directiva que fue electa por más de 70 diputados y que era presidida por Jorge Cálix, que luego fue desplazada por la junta directiva de Luis Redondo.
Valle y otro grupo de diputados de Libre fueron expulsados de ese partido por no seguir directrices del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Sin embargo, luego de varias negociaciones y acuerdos con el coordinador general de Libre, esa facción de congresistas declinó a continuar sus aspiraciones al frente del Congreso Nacional.
En febrero de ese mismo año, Valle dejó su cargo en el Congreso y fue nombrada por la entonces presidenta Xiomara Castro como embajadora de Honduras en Canadá, pero en septiembre de 2024 renunció al cargo para sumarse nuevamente al Congreso Nacional como diputada del Partido Liberal.
Otros nombramientos: además de Beatriz Valle, el presidente Asfura juramentó a Lucy Salgado como la nueva gerente general de Hondutel.
Asimismo, fueron nombrados los exdiputados del Partido Nacional, Reynaldo Sánchez y Nelson Márquez, en los cargos de ministro y viceministro, respectivamente, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).