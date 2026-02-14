Ellos son los "therian", un fenómeno de personas que se sienten animales

En las últimas semanas, grabaciones captadas en plazas de Montevideo y Buenos Aires reactivaron en la conversación pública un término que para muchos era desconocido: therian. En los videos se observa a jóvenes con máscaras de animales desplazándose en cuatro patas y replicando conductas asociadas a perros, gatos y otras especies.
La viralización de estas escenas abrió un debate intenso en redes sociales, con posturas que van desde la curiosidad hasta la crítica. No obstante, el concepto no nació en TikTok ni es una moda reciente: tiene antecedentes culturales, científicos y digitales que se remontan varias décadas atrás.
La palabra therian deriva de therianthropy o teriantropía. El término combina el vocablo griego ther —bestia salvaje— y anthropos —ser humano—, una raíz que ha sido empleada en distintos campos vinculados al mundo animal y a la simbología de la transformación.
En 1962, la expresión fue utilizada en taxonomía para designar a un amplio grupo de mamíferos que incluye marsupiales y placentarios. Sin embargo, la noción de teriantropía también aparece en mitologías antiguas y relatos culturales previos a la era digital, donde la figura del humano con rasgos animales era frecuente.
En su uso contemporáneo, therian alude a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano. Quienes se reconocen dentro de esta comunidad sostienen que no se trata de un disfraz ni de una actuación ocasional, sino de una vivencia interna que puede interpretarse desde dimensiones espirituales, simbólicas o psicológicas.
Aclaran, además, que no afirman ser físicamente un animal. Más bien describen una afinidad intensa con una especie concreta, conocida como teriotipo. Entre los más habituales figuran mamíferos como lobos, perros, zorros o felinos.
En redes sociales, algunos comparten prácticas como la “cuadrupedia”, es decir, correr o saltar apoyándose en manos y pies. También utilizan máscaras elaboradas artesanalmente y accesorios sencillos. Mientras ciertos adolescentes lo definen como identidad, otros lo presentan como una actividad recreativa o expresión creativa.
En Montevideo, una convocatoria difundida en TikTok derivó en un encuentro en Plaza Independencia el pasado 10 de febrero. La invitación, impulsada por una adolescente, acumuló cientos de miles de reproducciones antes del evento. Aunque los therians eran minoría en el lugar, la reunión despertó curiosidad y atrajo cobertura mediática.
En Argentina, el fenómeno ya había ganado visibilidad en espacios públicos de Buenos Aires. Paralelamente, se conoció el testimonio de una madre en Jesús María, Córdoba, quien aseguró que su hija fue mordida en el tobillo por un joven con máscara de animal. El hecho, según trascendió en medios locales, no habría derivado en una denuncia formal posterior. Como identidad organizada en comunidades digitales, el movimiento comenzó a estructurarse en la década de 1990 en foros asociados al colectivo otherkin. La expansión de Internet permitió que personas con experiencias similares intercambiaran definiciones y consolidaran espacios propios.
El medio Mamamia señala que quienes se identifican como therian no suelen “elegir” al ser que los representa, sino que describen el proceso como resultado de introspección y una fuerte conexión con determinadas características animales. En esa misma línea, Carly Dober, directora de la Asociación Australiana de Psicólogos, explicó que se trata de una expresión que puede formar parte del proceso de construcción identitaria en la infancia y adolescencia, y que el entorno digital facilita la difusión de subculturas, lo que podría influir en "la adopción de un estilo de vida therian".
Especialistas advierten que identificarse como therian no constituye en sí mismo un comportamiento dañino. Sin embargo, recomiendan a padres y tutores prestar atención a señales como aislamiento social, conductas obsesivas o disociación de la realidad. En diálogo con Clarín, una joven de la comunidad explicó el concepto de “despertar therian”, al que definió como el momento en que una persona toma conciencia "de que es 'therian'". También subrayó: "Nosotros nos identificamos como animales, algo que marca la gran diferencia, porque nosotros, como seres, seguimos viviendo bajo un código penal, derechos humanos y viviendo una vida cotidiana humana, entrando dentro de lo que es la sociedad. Lo que nos diferencia es nuestra forma de ver el mundo".