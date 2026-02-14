Ellos son los "therian", un fenómeno de personas que se sienten animales

Especialistas advierten que identificarse como therian no constituye en sí mismo un comportamiento dañino. Sin embargo, recomiendan a padres y tutores prestar atención a señales como aislamiento social, conductas obsesivas o disociación de la realidad. En diálogo con Clarín, una joven de la comunidad explicó el concepto de “despertar therian”, al que definió como el momento en que una persona toma conciencia "de que es 'therian'". También subrayó: "Nosotros nos identificamos como animales, algo que marca la gran diferencia, porque nosotros, como seres, seguimos viviendo bajo un código penal, derechos humanos y viviendo una vida cotidiana humana, entrando dentro de lo que es la sociedad. Lo que nos diferencia es nuestra forma de ver el mundo".