Dormirán sin luz en estas zonas de Tegucigalpa y SPS este sábado 14 de febrero

En el Distrito Central, el corte se desarrollará de 12:00 de la medianoche a 3:00 de la madrugada y afectará a Residencial Centroamérica, Residencial Monte Carmelo, las colonias Espíritu Santo, Superación, Gracias a Dios y Santa Cecilia, así como el plantel de la Columbus y el sector de El Carrizal. También quedarán sin suministro las colonias Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Lomas del Norte y Brisas del Norte, además de la zona de la Laguna de El Pedregal y áreas aledañas a la salida del norte.