Dormirán sin luz en estas zonas de Tegucigalpa y SPS este sábado 14 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 14 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre tres y seis horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, el corte se desarrollará de 12:00 de la medianoche a 3:00 de la madrugada y afectará a Residencial Centroamérica, Residencial Monte Carmelo, las colonias Espíritu Santo, Superación, Gracias a Dios y Santa Cecilia, así como el plantel de la Columbus y el sector de El Carrizal. También quedarán sin suministro las colonias Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Lomas del Norte y Brisas del Norte, además de la zona de la Laguna de El Pedregal y áreas aledañas a la salida del norte.
De igual manera, el apagón alcanzará la colonia Smith, Jardines de El Carrizal, la colonia Juan Bosco y parte de la colonia Nueva Providencia con sus zonas cercanas. Se suman las colonias José Duarte números 1, 2, 3 y 4, Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital, Mary Flake de Flores y Fuerzas Unidas, así como los sectores de Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de la Laguna.
En San Pedro Sula, los trabajos programados en el circuito BVI-L269 se ejecutarán de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y afectarán a las colonias Bellavista, Lomas de Bellavista, Juan Lindo, Continental, el residencial Potosí, las aldeas Santa Ana y Peña Blanca, además de Miramelinda y la colonia Gracias a Dios. También se verán impactados el Hospital Mario Catarino Rivas, la Escuela Internacional y la Plaza Pedregal, donde operan Diunsa y el Supermercado La Colonia.
Por su parte, el circuito BVI-L270 dejará sin servicio a la colonia Figueroa, el barrio Río Piedras en su sector sur, la colonia Trejo, el barrio Lempira en las zonas este y sur, el barrio El Benque en el sur, el barrio Medina en el oeste, el barrio Suyapa en el centro y el sector donde se ubica McDonald’s.
Asimismo, el circuito BVI-L213 afectará el barrio Río Piedras en su zona norte, el barrio Suyapa en el noroeste y el bulevar Morazán en su tramo oeste, mientras que el circuito BVI-L214 provocará interrupciones específicamente en la colonia El Malecón.