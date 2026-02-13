Sydney Sweeney lanza “Playful”, su nueva colección de lencería

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a captar la atención del mundo de la moda con el adelanto de la nueva colección cápsula de lencería de su marca Syrn, titulada “Playful”, una propuesta que apuesta por la estética divertida y desenfadada. El lanzamiento fue presentado a través de redes sociales con imágenes y videos que muestran el tono irreverente de la campaña.
La tercera colección de la firma fue revelada en el Instagram oficial de la marca mediante un carrusel de fotografías detrás de cámaras de la sesión publicitaria. En ellas se observa a Sweeney junto a otras modelos en un ambiente que simula una bodega o tienda nocturna, rodeadas de bebidas y snacks, en una narrativa visual que mezcla moda con humor.
Las imágenes muestran a la actriz luciendo prendas de algodón y piezas de lencería en situaciones cotidianas, mientras corre por los pasillos del lugar junto a su equipo. La propuesta estética combina la sensualidad con una puesta en escena lúdica, acorde con el concepto de la colección.
En una de las fotografías más comentadas, Sweeney aparece sosteniendo un cartel con la frase “Sin camisa, sin zapatos, no hay servicio”, vistiendo un top negro y un tutú blanco. El estilismo se completa con calcetines gruesos y una camiseta que deja parcialmente al descubierto el conjunto de lencería, reforzando el tono irreverente de la campaña.
El carrusel de imágenes cierra con varias fotografías tipo Polaroid tomadas en el set, donde la actriz luce un sujetador blanco combinado con una camiseta ultracorta y bóxers visibles de la marca. La publicación fue acompañada por el mensaje: “Bienvenidos al mundo lúdico. Próximamente se abrirán las puertas...”.
Sweeney también compartió un video en sus redes personales en el que invita a sus seguidores a “encontrarnos en la tienda de la esquina para un refrigerio de medianoche”. En el clip, ella y un grupo de amigos irrumpen en una tienda nocturna y recorren los pasillos como si se tratara de una pasarela improvisada de Syrn.
La secuencia muestra escenas humorísticas, como una pelea de comida y juegos con bolsas de snacks, que refuerzan la idea de una campaña con estética onírica y juvenil. Todo se presenta como un “sueño febril” que mezcla moda, entretenimiento y narrativa visual.
A inicios de la semana, la actriz fue vista en Nueva York promocionando la marca de forma informal. Fotografiada por paparazzi, vestía jeans de tiro bajo y una camisa parcialmente abierta, con la que dejaba ver la ropa interior de Syrn como parte de una estrategia de promoción callejera.
La cápsula “Playful” se lanzará oficialmente el martes 17 de febrero y representa la tercera de las cuatro colecciones anunciadas por la marca. Antes se presentaron “Seductora”, centrada en encajes sensuales, y “Romántica”, con una estética más suave.
Tras este lanzamiento, quedará pendiente la colección final titulada “Comfy”, cuyas fechas aún no han sido confirmadas. Con estas propuestas, Sweeney busca consolidar su incursión en el negocio de la moda íntima, combinando una identidad visual coherente con su presencia mediática.