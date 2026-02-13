¿Quién es Salma Flores? La nicaragüense que fue vinculada con Davis Flow

Salma Flores es una modelo y creadora de contenido que ganó reconocimiento en redes sociales por su belleza juvenil y su forma de entretener.
Activa en TikTok, la joven de 23 años nació el 19 de octubre del 2002. Su signo zodiacal es libra y su lugar de nacimiento es Nicaragua, país de Centroamérica.
Flores ganó un premio en Nicaragua, el cual se denomina "Click Polémico", y este fue debido a Davis Flow, la expareja de Elsa Oseguera.
Este fue su último escándalo, ya que se rumoraba que ella tenía una relación sentimental con Davis, y que ella fue la culpable de la ruptura entre el mencionado hondureño y la expresentadora de televisión Elsa Oseguera.
Luego de muchas sospechas e indirectas, ambos dieron fin a las especulaciones diciendo que solo fue una novela para monetizar y ganar seguidores en redes sociales. Davis pidió disculpas a Elsa por cualquier ofensa y aclaró que todo fue fingido y que solo comparte amistad con Salma.
Otro hecho que se hizo popular en Nicaragua fue cuando la expareja de Salma fue acusado y declarado culpable de difundir fotos íntimas de la modelo, por lo que fue sentenciado a cinco años de cárcel, pena que cumple desde el 2022 y culmina hasta en 2027.
Kevin Alexander Reyes, de 24 años, es un profesor de Taekwondo. Señalado de divulgar fotos privadas del teléfono iPhone de la víctima, del cual se sabía la clave de acceso.
Salma Flores acumula 4.6 millones de seguidores en TikTok, donde tiene más de 124 millones de reacciones. Por su parte, en Instagram suma más de 742 mil seguidores.
Salma es madre de un varón llamado Malcom Iván. En 2022, mantuvo su embarazo en secreto hasta casi el final (cerca de los 8 meses) para evitar críticas y proteger su privacidad.
Su última pareja fue Junior Rodríguez, con quien protagonizó un intercambio de palabras que provocó la tensión entre ambos. Su ruptura se supone que fue por una infidelidad de parte de él.