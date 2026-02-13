¿Quién es Ignacio Colombara, el supuesto novio de Cazzu?

En los últimos meses, los comentarios sobre la vida sentimental de Cazzu volvieron a ocupar titulares y conversaciones en redes sociales. La artista argentina, quien vivió una relación ampliamente expuesta con el cantante mexicano Christian Nodal, estaría atravesando una nueva etapa personal marcada por la cercanía con alguien de su entorno profesional.
De acuerdo con versiones difundidas en medios de espectáculos, el vínculo habría surgido y tomado fuerza durante la gira “Latinaje”, un recorrido que llevó a la cantante por distintas ciudades de México en medio de una fuerte presión mediática y momentos personales complejos.
Fue precisamente en ese contexto donde, según el periodista Javier Ceriani, la intérprete habría encontrado apoyo emocional en un integrante muy cercano de su equipo artístico, con quien habría comenzado una relación sentimental.
“En ese tour donde ella estaba tan nerviosa e inquieta, encuentra el consuelo en alguien que está muy cerca de ella (...) Cazzu le está dando una oportunidad a este muchacho que estaba muy cerca de ella. Estoy en condiciones de confirmar que ya hay una relación amorosa estable, que Cazzu está enamorada, que el señor logró enamorarla”, aseguró Ceriani en su canal de YouTube.
Aunque la cantante no ha confirmado públicamente el romance, el nombre de Ignacio Colombara comenzó a resonar con fuerza entre sus seguidores y en portales especializados, despertando la curiosidad sobre quién es el joven señalado como su nueva ilusión.
Ignacio Colombara nació el 23 de septiembre de 1999 en Mendoza, Argentina, y actualmente reside en Buenos Aires. Desde temprana edad mostró inclinación por el mundo artístico, motivado en gran parte por la influencia de su madre, quien trabajaba en una productora.
Su primer acercamiento al medio fue el doblaje. Con apenas seis años empezó a prestar su voz a personajes de series y producciones internacionales, consolidando así una carrera que le permitió participar en proyectos de gran alcance.
Entre los papeles a los que dio vida figuran Ravi Ross en “Jessie” y “Acampados”, Dante Pertuz/Inferno en “Los Vengadores Unidos”, JJ Maybank en “Outer Banks” y varios personajes vinculados al actor Karan Brar.
Sin embargo, las limitaciones económicas del doblaje en Argentina lo impulsaron a expandir su formación. A los 14 años comenzó estudios formales en teatro, música y expresión corporal, fortaleciendo un perfil artístico integral.
En el ámbito de la danza, el hip hop se convirtió en su base técnica, aunque también se desempeña en jazz y danza contemporánea. Su talento lo llevó a escenarios de relevancia como el Teatro Colón de Buenos Aires y a participar en giras internacionales por México, Ecuador, Perú, Panamá y Puerto Rico.
En redes sociales, Colombara proyecta una imagen versátil y cercana, con publicaciones que evidencian su participación activa en la gira “Latinaje” junto a Cazzu. Esa proximidad alimentó las versiones sobre el presunto romance, que, aunque no ha sido confirmado oficialmente, ya lo posiciona como una figura de interés en el entorno de la artista.