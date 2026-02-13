¿Quién es Ignacio Colombara, el supuesto novio de Cazzu?

“En ese tour donde ella estaba tan nerviosa e inquieta, encuentra el consuelo en alguien que está muy cerca de ella (...) Cazzu le está dando una oportunidad a este muchacho que estaba muy cerca de ella. Estoy en condiciones de confirmar que ya hay una relación amorosa estable, que Cazzu está enamorada, que el señor logró enamorarla”, aseguró Ceriani en su canal de YouTube.