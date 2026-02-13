Alfonso Ribeiro y la desgarradora foto de su despedida de James Van Der Beek

Alfonso Ribeiro compartió una foto de su último momento con James Van Der Beek, antes de que el actor falleciera el miércoles tras una batalla de casi tres años contra el cáncer colorrectal. Ribeiro publicó la íntima foto en Instagram el jueves, donde aparece abrazando a Van Der Beek junto a su cama. El actor de "El Príncipe de Bel-Air" se veía visiblemente conmovido mientras acunaba la cabeza de Van Der Beek.
Ribeiro compartió que la foto fue tomada por la esposa de Van Der Beek, Kimberly, minutos antes de que se despidiera. "Mi último momento fue hacerlo reír por última vez", escribió. "Ya lo extraño mucho".
También compartió una foto de ambos en tiempos más felices en sus Historias de Instagram, escribiendo: "Esta amistad vivió con tanto amor".
James Van Der Beek compitió en la temporada 28 de "Dancing with the Stars", programa que Ribeiro copresentó junto a Julianne Hough, con su compañera de baile profesional Emma Slater en 2019.
Ribeiro compartió previamente que estaba "destrozado" por la muerte de su gran amigo y reveló que es el padrino de Gwendolyn, la hija de 7 años de Van Der Beek. "Fue mi verdadero amigo, hermano y guía en la vida. Lo acompañé en este horrible camino para vencer el cáncer", escribió en una conmovedora publicación de Instagram.
Comentó que aprendió mucho de su difunto amigo y que James y Kimberly le cambiaron la vida.
“Siempre estaré en deuda por todo lo que me han dado a mí y a mi familia”, escribió. “Vivirá por siempre en mi corazón. Siempre estaré ahí para sus hijos. Siempre consideraré mi rol como el padrino de Gwen uno de los más importantes de mi vida”.
Concluyó: “Te amo, James, y sé que tengo un ángel guardián cuidándome. Poder despedirme de tí este fin de semana es algo que siempre vivirá conmigo. Descansa en paz, hermano. Descansa en paz”.
Kimberly compartió en Instagram que su esposo “falleció en paz” la mañana del miércoles y “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.
Los amigos del actor crearon una campaña de GoFundMe para apoyar a Kimberly y a sus seis hijos (Gwendolyn, además de Olivia, de 14 años; Joshua, de 13; Annabel, de 12; Emilia, de 8; y Jeremiah, de 3), que ya ha recaudado más de un millón de dólares.
La página de GoFundMe indicó que la familia de James se encontraba sin fondos debido a las facturas asociadas con su enfermedad y enfrentaba un futuro incierto. Entre los donantes famosos se encontraban Zoe Saldana, quien estableció una donación recurrente de 2500 dólares al mes, así como Derek Hough, Ricki Lake, Lydia Hearst y Kaley Cuoco.