Kimberly, esposa de James Van Der Beek, sufrió cinco abortos espontáneos

La pareja se dio el "sí, quiero" el 1 de agosto de 2010 en Tel Aviv, Israel.

James anunció su boda en X. "La mujer que amo me hizo el honor de convertirse en mi esposa hoy", escribió en la publicación. "Espero tenerla como mi esposa para el resto de mi vida", agregó. En aquel momento, la pareja de recién casados ​​no reveló muchos detalles de la boda, pero en honor a su 13.º aniversario, James reflexionó sobre su día especial.