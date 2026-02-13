Kimberly, esposa de James Van Der Beek, sufrió cinco abortos espontáneos

Al actor James Van Der Beek le sobreviven su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos. El protagonista de Dawson's Creek falleció el 11 de febrero, más de un año después de anunciar que le habían diagnosticado cáncer colorrectal. Kimberly anunció la triste noticia en una publicación de Instagram.
"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana", escribió la ahora viuda. "Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", agregó en el post.
James y Kimberly formaron un hermoso hogar con seiss hijos, pero, ¿Cómo surgió su historia de amor?
James y Kimberly se cruzaron por primera vez en un viaje a Israel en 2009. Se casaron un año después y tuvieron seis hijos: las niñas Olivia, Annabel, Emilia y Gwendolyn, y dos varones: Joshua y Jeremiah.
Durante su viaje con un grupo organizado, James se dio cuenta de que ya no quería estar soltero y que quería una relación seria. "Un alma gemela. Alguien con quien formar una familia", reflexionó el actor en Instagram en honor a su décimo aniversario de bodas.
James continuó diciendo que buscaba a alguien con quien formar una familia, y mientras le contaba a su amigo su "revelación", Kimberly los interrumpió para hacerle una pregunta. Aunque lo tomó por sorpresa, ella le causó una gran impresión. Unos días después, le preguntó qué buscaba en una relación, pero ella no estaba interesada. Aunque ella no planeaba una relación, solo seis meses después, James y Kimberly se fueron a vivir juntos y esperaban un bebé.
La pareja se dio el "sí, quiero" el 1 de agosto de 2010 en Tel Aviv, Israel.
James anunció su boda en X. "La mujer que amo me hizo el honor de convertirse en mi esposa hoy", escribió en la publicación. "Espero tenerla como mi esposa para el resto de mi vida", agregó. En aquel momento, la pareja de recién casados no reveló muchos detalles de la boda, pero en honor a su 13.º aniversario, James reflexionó sobre su día especial.
Escribió en Instagram que Kimberly soñaba con un hombre que oficiara su boda en una fecha específica. Por pura casualidad, él estaba disponible esa noche para casarlos "en el sótano del Centro de Cábala de Tel Aviv". James continuó: "Nos preparamos a toda prisa, un montón de gente que no conocíamos (y algunos que sí) bailó a nuestro alrededor, después fuimos emboscados por paparazzi israelíes, luego cenamos en un bar libanés al aire libre con manteles y sillas de plástico y comida increíble... y nos fuimos".
Una familia numerosa. La estrella de Dawson's Creek y su esposa, Kimberly, dieron la bienvenida a seis hijos, una experiencia que, según James, fue una lección de humildad. "Cuando crees que lo tienes todo bajo control, te encuentras con una sorpresa inesperada", declaró a PEOPLE en mayo de 2023. "Y se trata de controlar nuestras propias emociones cuando las cosas se ponen frenéticas y surge el caos, algo inevitable a veces". Su primera hija, Olivia, nació el 25 de septiembre de 2010 en Los Ángeles. La familia se amplió con la llegada de su hijo Joshua el 13 de marzo de 2012, y su hija Annabel Leah el 25 de enero de 2014.
Otra niña se unió a la familia cuando nació Emilia el 23 de marzo de 2016 en su casa de Los Ángeles, seguida de Gwendolyn el 15 de junio de 2018. Después de pensar que ya no habría hijos, Jeremiah nació el 10 de octubre de 2021 en el rancho familiar en Texas. James le contó a PEOPLE en noviembre de 2024 que se hizo una vasectomía poco después del nacimiento de Jeremiah. "Teníamos un hijo planeado. ¡Uno! De seis", dijo. "Lo único que se nos daba fatal era no quedarnos embarazados. Pensé que la única manera de detener esto era mediante una intervención médica".
Las pérdidas de embarazos. A lo largo de los años, James y Kimberly hablaron con franqueza sobre sus cinco abortos espontáneos, incluyendo dos consecutivos. "Es muy difícil, pero es importante hablar de ello", declaró Kimberly a PEOPLE en octubre de 2019. "Esperamos tanto tiempo para contarles a la gente que estamos embarazados, que la posibilidad de un aborto espontáneo ha disminuido. Pero mientras tanto, estás cansada, necesitas ayuda y estás pasando por uno de los momentos más difíciles de tu vida".
En mayo de 2021, la pareja se asoció con la Cruz Roja Americana para difundir la importancia de las donaciones de sangre. Kimberly compartió que sin las transfusiones de sangre, "probablemente no estaría aquí". "Hay mucha conmoción, pavor absoluto, incredulidad y luego impotencia acompañada de miedo", añadió James sobre las experiencias. "Pero lo superas y lo tomas con calma. Tienes que dejar que se desarrolle a tu propio ritmo".
¿A qué se dedica Kimberly? Antes de convertirse en madre de familia, Kimberly participó como productora asociada en el documental "Teenage Paparazzo", dirigido por Adrian Grenier, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2010. El documental explora la relación entre la estrella de Entourage y un fotógrafo de 14 años llamado Austin Visschedyk.
Copresentó un podcast. Junto con Peggy Rometo, Kimberly copresentó el podcast Bathroom Chronicles, que se emitió de enero de 2023 a enero de 2024. Entre sus invitadas anteriores se encontraban Jamie-Lynn Sigler, Rumer Willis y Genevieve Padalecki. James, quien también participó en el programa, no podría estar más orgulloso de su esposa y sus logros.
"Ha sido realmente inspirador para mí verla retomar algo que ama y crear un espacio seguro para que las personas compartan honesta y abiertamente: para reír, llorar y saber que no están solas en el mundo", compartió con PEOPLE en mayo de 2023. El actor agregó: "Estoy muy orgulloso de ella y del espacio que está creando, para que pueda sumergirse en la amistad, la hermandad, la honestidad y la curiosidad como lo hace".
Se mudaron a Texas en 2020. En otoño de 2020, James y Kimberly anunciaron que su familia se mudaba de Los Ángeles a Texas. "A veces, una vida más plena comienza con una casa vacía", escribió James en Instagram. "Me voy de Los Ángeles increíblemente agradecido por todos los amigos y recuerdos que hemos creado aquí. ¡A por la próxima gran aventura!".