"Volverá al Real Madrid": Primer fichaje confirmado y llegará tras el Mundial 2026

Real Madrid no se duerme en sus laureles y ya está planificando la próxima temporada. De hecho, el club blanco ya tiene confirmado el que será su primer fichaje después del Mundial United 2026. ¡Está decidido!
El equipo merengue quiere olvidar una campaña con duros golpes, por ello se concentra en la lucha por el título de la Liga Española y también busca la Champions League, competición de la que es el rey con 15 trofeos.
Al Real Madrid se le vienen meses intensos, peleando codo a codo con el Barcelona por ese primer lugar de LaLiga y deberá afrontar los playoffs de la Champions League en duelo a doble partido frente al Benfica de José Mourinho.
En ese apartado, Vinicius está enfocado en rendir a su mejor nivel pese a los rumores que hablan de su futuro lejos del Santiago Bernabéu y lo colocan en el fútbol de Arabia Saudita, de donde llegan ofertas estratosféricas.
Vinicius forma parte de la agencia de futbolistas Roc Nations Sports y uno de sus representantes adelantó un bombazo del que será el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada.
Tiago Freitas, agente de Vinicius, habló del nuevo fichaje que tendrá el Real Madrid y es precisamente Endrick. Lo reveló en un programada llamado Win Win.
El agente del joven delantero brasileño reveló el futuro de su representado y fue tajante: “La decisión ya está tomada: Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada”.
Freitas confirmó que en la cesión de Endrick al Olympique de Lyon no hay opción de combra ni negociación abierta. “Es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid”, insistió, cerrando cualquier debate inmediato sobre su continuidad contractual.
Endrick se marchó este mercado invernal a préstamo al Lyon de Francia y su impacto ha sido grandioso. En el Real Madrid lo han estado siguiendo muy de cerca y ya tomaron la decisión de su regreso.
Diversos medios europeos han hecho eco que en un cláusula de contrato el Lyon está obligado a utilizar a Endrick como titular.
Endrick ha rendido desde su llegada al Lyon para este semestre pensando en ser convocado al Mundial 2026. En la Ligue 1 lleva 4 juegos donde ha marcado 3 goles y tiene una asistencia de gol.
En la Copa de Francia cuenta con dos encuentros y otros dos goles a la causa del Lyon. En la Champions League no ha marcado. Sufrió un revés el pasado sábado cuando fue expulsado en Nantes con roja directa tras una polémica decisión.
“Cuando llegas a un club donde están ocho de los diez mejores jugadores del mundo, es normal que un chico de 18 años tenga pocos minutos”, dijo Freitas, citando a Vinicius, Mbappé, Bellingham o Rodrygo.
También apuntó a la lesión y al mal arranque: “No hizo la pretemporada, no fue al Mundial de Clubes y estuvo varios meses fuera. En un club como el Madrid, eso te penaliza mucho”.
El agente confirmó además que la salida fue consensuada con el cuerpo técnico. “Endrick habló con Carlo Ancelotti y también con Xabi Alonso”, explicó, subrayando que ambos entrenadores le aconsejaron buscar continuidad. La cesión al Lyon responde a esa idea: jugar, competir y ganar peso lejos del Bernabéu, sin dramatismos ni lecturas negativas.
Cuando se le preguntó por la competencia que encontrará, con Kylian Mbappé como referencia, Freitas evitó escenarios. “No puedo predecir el futuro. Endrick piensa solo en la próxima partido, siempre el próximo partido”, zanjó. La vuelta del brasileño al Real Madrid está asegurada.
Endrick volverá al Real Madrid después del Mundial 2026 y se reencontrará con Mbappé, Vinicius y compañía.