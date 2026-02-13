"¿Será que aquí termina todo?": JOH relata los momentos de angustia que vivió en prisión

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, publicó un video en sus redes sociales en el que relató lo que vivió en prisión, al tiempo que expresó que ahora camina en libertad, tras lo que calificó como una acusación injusta en su contra.
“Hace apenas dos meses mi realidad era el encierro y la soledad de unas justicias que empezaba”, expresó el exmandatario, al recordar el inicio del proceso que enfrentó ante la justicia de Estados Unidos.
Hernández reflexionó sobre los cambios abruptos que enfrentó al señalar que “la vida nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos”, en referencia a la transformación de su situación personal.
Según su testimonio, su fe fue clave durante el proceso. “Pero Dios es fiel y de repente todo cambió”, afirmó, al asegurar que tras casi cuatro años hoy se encuentra en libertad.
El expresidente sostuvo que la acusación por narcotráfico y posterior juicio le "arrebató la paz", lo alejó de los suyos, pero que ahora agradece poder realizar actividades cotidianas que antes no tenía.
“Me duele no poder abrazar físicamente a mi familia, no poder compartir personalmente con ellos”, manifestó, al referirse a la distancia que aún mantiene con su familia.
No obstante, señaló que encuentra alivio en acciones simples. “Me alivio un poco poder llamarlos, caminar bajo el sol, respirar aire puro”, dijo.
Hernández reconoció que durante su encierro atravesó momentos difíciles. “En esa celda hubo días de mucha angustia y dificultad”, confesó.
Relató que incluso llegó a cuestionarse su futuro. “Me preguntaba: ¿será que aquí termina todo?”, añadió al describir los momentos de mayor incertidumbre.
Finalmente, envió un mensaje a quienes atraviesan situaciones complejas. “A ustedes que hoy pasan por una prueba difícil, les digo: no se rindan”, concluyó, afirmando que es “testimonio vivo” del poder de Dios.
El expresidente Hernández enfrentó un juicio por narcotráfico en 2024 en Estados Unidos tras ser extraditado desde Honduras en abril de 2022, meses después de dejar la Presidencia.
El exmandatario fue encontrado culpable por los delitos que fiscales estadounidenses le imputaban. Recibió una sentencia a 45 años de cárcel en junio de 2024; sin embargo, un año después, en diciembre de 2025, el presidente de EEUU, Donald Trump, le otorgó un indulto que lo dejó en libertad.