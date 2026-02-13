Supremo rompe el silencio ante vínculo con la tiktoker salvadoreña Lorjia

El creador de contenido Supremo brindó fuertes declaraciones sobre el supuesto vínculo amoroso que tuvo con Lorjia, una tiktoker originaria de El Salvador.
Todo empezó cuando se filtró una supuesta conversación entre ambos, en la cual Supremo habría mencionado gratitud por actos indecentes pasados, los cuales podrían haberse dado durante el reality show "La Casa de Yeik", en el que ambos estuvieron como participantes.
El catracho negó las acusaciones viralizada en redes sociales, pero Lorjia, al contrario, dijo sentirse mal "por la otra persona y por lo que pasó. Jamás un hombre va a aceptar sus errores", en referencia a que sí pasaron cosas entre ellos.
Por su parte, Supremo, expresó sentirse mal por las "falsas acusaciones", ya que Milagro Flores, la persona con la que se está conociendo, le dejó de hablar a la espera de que el hondureño se defienda y aclare la situación.
"El Príncipe de Honduras" reveló la actitud de "Milly", y dijo, en su momento, que hasta lo había bloqueado en redes sociales, luego de que se haya filtrado este chat.
Los supuestos hechos se habrían dado a mediados de noviembre del 2025, tiempo en el cual Milagro Flores y Supremo ya estaban saliendo para conocerse. Incluso ambos tuvieron un altercado en ese entonces, ya que el creador digital le habría tomado la mano a Lorjia, por lo cual la presentadora televisiva se mostró molesta públicamente.
¿Qué dijo Supremo recientemente? El tiktoker manifestó su enojo, pero antes pidió una disculpa a Lorjia por haber dicho que "se dedicara a otra cosa", por lo cual cree que comenzó la venganza de la salvadoreña.
"Por culpa de ustedes dos, en este momento me siento mal. Y no voy a permitir, que venga gente est*pida a mi vida a tratar de destruirme. Saquen las malditas pruebas. Estoy cansado", dijo "Supreme".
"Trato de portarme bien, trato de ser un caballero. Soy un est*pido en las redes, pero como persona hay gente que sabe que soy súper diferente. No puedo dejar que montón de gente se esté lucrando con mi sufrimiento", complementó.
También, el creador de contenido dijo que para el 31 de diciembre del 2025 iba a pedirle a Milagro ser su novia, pero el 29 lo "abandonó"; para el domingo 15 de febrero del 2026 iba a pedirle lo mismo, sin embargo, lo "abandonó" antes.