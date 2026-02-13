Milagro Flores firma nuevo contrato, ¿seguirá en la TV hondureña?

La presentadora de televisión nacional Milagro Flores volvió a sorprender a sus seguidores con una noticia positiva. En esta ocasión, sobre su ámbito profesional, en el cual sigue cosechando éxitos.
"Milly" dio algunos detalles al respecto en sus redes sociales, donde expresó su emoción por conseguir un nuevo logro. La joven catracha firmó un nuevo contrato, ¿es millonario?
Pues, no especificó si es millonario el contrato; sin embargo, la joven manifestó que sostuvo una reunión muy importante el jueves 12 de febrero.
La misma fue con el área de Producción del canal HCH, donde actualmente labora: "Me mandaron a llamar para firmar contrato. Cuando Producción te llama para firmar contrato y te dice: ´Milagrito, vamos a comenzar a trabajar así, mándeme la factura...", detalló Flores.
Según Milagro, el contrato lo firmaría hoy viernes 13 de febrero en horas de la mañana. "Esas son las noticias que yo quiero en mi vida", manifestó con clara felicidad la también creadora de contenido.
Flores dijo que pronto compartirá más detalles sobre de qué trata este nuevo contrato, el cual recalcó que es uno "nuevo". ¿Será un nuevo programa o implicará viajar?
Posteriormente, en otra historia subida a sus redes, Flores dijo que estaba agotada después de una jornada extensa de trabajo. Aunque volvió a mostrar su alegría por el nuevo contrato. "Eso me pone contenta porque el trabajo es bendición. Ahora a meterle con más ganar y seguir trabajando más fuerte", complementó.
Milagro también comenzó, recientemente, una carrera artística que ha crecido rápidamente, con el lanzamiento de cuatro canciones que han cautivado a millones de fanáticos en Honduras, Centroamérica, Estados Unidos y el resto del continente latinoamericano.
"Raspa Party", "QUEMA"; "Lo mejor de Honduras soy yo" y "Caliente" (remix) son las canciones en las que ha participado la presentadora.
En redes sociales, incluso se rumora que puede ser un programa nuevo con presencia musical, como ser la búsqueda de un artista nuevo en un concurso, entre otras opciones. Se está a la espera del comunicado que brinde Milagro Flores para conocer de qué tratará su nuevo proyecto.