Murió Tony Low, figura reconocida en la televisión y radio de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Milciades Antonio Longas Zapata, conocido popularmente como Tony Low, falleció el viernes 13 de febrero de 2026 en Medellín, Colombia, a los 93 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hijo, Fredy Alberto Bolívar, luego de que el comunicador permaneciera hospitalizado en su ciudad natal.

Aunque nació en Colombia, Tony Low dejó una profunda huella en los medios de comunicación de Honduras, país donde residió por más de 45 años y desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional.

Figura emblemática de la televisión

Durante las décadas de los años 70, 80 y 90 se consolidó como uno de los animadores, presentadores y productores más reconocidos de la televisión nacional.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en referente de una etapa que muchos recuerdan como la “época de oro” de la pantalla chica en Honduras.