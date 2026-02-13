Estadounidenses prefieren a Bad Bunny sobre Donald Trump, según sondeo

Estados Unidos.

Más estadounidenses consideran que el artista puertorriqueño Bad Bunny representa mejor a Estados Unidos que el presidente, Donald Trump, según una encuesta divulgada este viernes por Yahoo y la consultora YouGov.

El sondeo, realizado días después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por el cantante el pasado domingo, otorga al artista un 42 % de menciones como mejor reflejo del país, frente al 39 % que se inclina por el mandatario republicano, quien ha mostrado su rechazo por la actuación del boricua.

Los números muestran una fuerte politización en las reacciones al espectáculo: el 78 % de los demócratas ve a Bad Bunny con buenos ojos y solo el 7 % lo rechaza.

Entre los republicanos, estas cifras son prácticamente opuestas, con un 12 % a favor y un 70 % en contra.

La brecha se hace más amplia entre los votantes independientes, donde un 46 % ve a Bad Bunny como quien encarna mejor los valores de Estados Unidos, mientras solo un 27 % elige a Trump.

Bad Bunny ha mostrado su rechazo ante las políticas migratorias de la Administración del republicano.