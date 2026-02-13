Así suena 'Con el Corazón', la última canción de Yeison Jiménez y Maluma

Colombia.

La voz del cantante colombiano Yeison Jiménez quedó preservada en 'Con el Corazón', una canción que grabó junto a Maluma el 10 de diciembre en Medellín y que esta semana vio la luz como el último registro musical oficial de su carrera, un lanzamiento que cobra un significado especial tras su fallecimiento el pasado 10 de enero.

El estreno, dado a conocer por Maluma, supera la idea de una colaboración convencional y se proyecta como una pieza de alto contenido emocional, pues aunque nació como el encuentro entre dos figuras de la música colombiana -la urbana y la popular- con el paso del tiempo se transformó en "un documento artístico que hoy adquiere una dimensión distinta", de acuerdo con un comunicado del equipo de Jiménez.

El artista, de 34 años, murió el 10 de enero cuando el avión en el que viajaba rumbo a Medellín se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá (centro) poco después de despegar del aeropuerto de Paipa.

En el accidente también perdieron la vida otras cinco personas, entre ellos integrantes de su equipo y el piloto, un hecho que conmocionó a Colombia y generó homenajes masivos en distintas ciudades del país, mientras autoridades aeronáuticas investigan las causas del siniestro.