Llegada de LAFC a Honduras y boletos vendidos por Real España: ¿vendrá Heung-Min Son?

Real España tiene una dura responsabilidad y es tratar de hacer un honroso papel en la Concacaf Champions Cup ante Los Ángeles FC, una de las franquicias más poderosa de la MLS y que sabe como jugar este torneo, pues ha llegado a dos finales. El primer combate entre aurinegros y angelinos se disputará el próximo martes a las 9:00 pm en el estadio Morazán y todo indica que será una verdadera fiesta.

60% de boletería vendida

La Máquina puso 17,000 boletos a la venta para este compromiso y hasta este jueves se han vendido el 60% de los tickets. Hay que recordar que la boletería está siendo vendida en Comisariato Los Andes y para esas personas que llegarán desde el exterior del país habrá una cantidad mínima en taquilla. Hay muchos ingredientes positivos, como que la Máquina es líder y está jugando muy bien, que son el único equipo catracho con posibilidades en este certamen de Concacaf y obviamente el rival que estará al frente.

La llegada del LAFC a Honduras

El equipo estadounidense arribará el domingo a eso de las 9:40 pm al Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en un vuelo chárter. El campeón de la MLS en 2022 se está tomando el partido muy en serio porque han reportado una delegación de 56 personas.

Ahí están incluidos; cocineros, seguridad, staff del club, los jugadores y algunos miembros de la directiva. Ellos arrancan su actividad en la MLS cuatro días después del cotejo ante los sampedranos y será nada más y nada menos que ante el Inter Miami de Lionel Messi por eso se espera que vengan con todo su arsenal para llegar en tono futbolístico.

¿Jugará Heung-Min Son en Honduras?

En el club destacan nombres como: surcoreano Son Heung-Min, el campeón del mundo en 2018 con Francia, Hugo Lloris y la reciente incorporación canadiense Stephen Eustáquio, ex del Porto. Son Heung-min, una de las grandes figuras de Los Angeles FC -junto a Denis Bouanga-, no estuvo en el último amistoso ante New York City FC por el Coachella Valley Invitational y generó dudas de cara al debut oficial de la temporada 2026 del club angelino contra Real España. Consultado sobre la situación, Marc dos Santos, quien asumió el cargo de entrenador tras la salida de Steve Cherundolo, fue claro: “Si hoy hubiese sido una final, habría jugado”. Y sumó un mensaje alentador: “Está en el camino correcto y pronto estará en el campo con nosotros”.

